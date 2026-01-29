GUTSLIT

„I, Berzerker (Single)“

(Death Grind / Brutal Death Metal)

VÖ: 01/2026 / Webseite: Bandcamp

Die aus Mumbai stammende Death Grind / Brutal Death Metal Band GUTSLIT veröffentlichte vor gut zwei Wochen ihre neue Single „I, Berzerker“ und meldet sich damit nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums „Carnal“ aus 2023 endlich wieder zurück. Ich für meinen Teil bin so ziemlich seit den Anfängen der Band großer Fan, muss aber gestehen, dass ich vom letzten Album nicht 100% überzeugt war, auch wenn es definitiv nicht als schlecht zu betiteln war. Damals gab es einen Sängerwechsel. Denn während kurzzeitig für das Album „Amputheatre“ Kaushal LS das Mikro übernahm, kam für „Carnal“ Aditya Barve, der zuvor schon mal diesen Job innehatte, für die Vocals zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand „Amputheatre“ besser als „Carnal“, nicht zuletzt wegen der aggressiveren und für mich eher ungezwungener wirkenden Vocals. Nun stand die neue Single „I, Berzerker“ plötzlich vor der Tür und ich erwartete erneut eine Performance, die an „Carnal“ anknüpft, weil gleicher Sänger halt. Aber weit gefehlt! „I, Berzerker“ punktete auf den ersten Hörer direkt ohne Einschränkungen bei mir. Die Produktion ist ausgereifter, der Song ist technischer und dennoch brutaler und die Vocals sind großartig! Eine definitive Steigerung zur Performance auf dem letzten Album.

Da ich seit längerem hin und wieder persönlichen Kontakt zu Bandmitgliedern pflege, dachte ich mir, ich frage einfach mal ganz dreist nach, ob mit der Single ein neues Album ansteht, und wurde mit der Antwort belohnt, dass dem so sein wird. Noch steht kein genaueres Datum zum Release fest, jedoch weiß ich heute schon, wenn das geplante Album die gleiche Ausrichtung wie die aktuelle Singe beibehält, dann wird dieses Album für mich ein Highlight werden und hat das Potenzial „Amputheatre“ als mein Liebling der Band ablösen zu können. Ganz klar!

(yves)