EREB ALTOR

„Hälsingemörker“

(Epic Viking Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 07.02.2025

Label: Hammerheart Records

Webseite: Links / Facebook / Bandcamp

Seit über 20 Jahren bereits bescheren uns die Schweden EREB ALTOR erhabene Metal Musik. Ihr neuestes Werk „Hälsingemörker“ bringt neue Erzählungen aus dem alten Skandinavien vorgetragen mit zumeist erhabenem Cleangesang, manchmal auch mit harschen Vocals. Die melodischen Gitarren zusammen mit der Rhythmusfraktion leisten wieder mal sehr gute Arbeit und kredenzen uns einen Sound, der typischer nicht sein könnte für Epic Viking Metal. Aus dem Schatten von BATHORY sind sie längst raus, sprechen aber dieselbe Zielgruppe mit ihrer Musik an.

Highlights des Album sind neben dem Opener „Valkyrian Fate“ auch der Titeltrack sowie „The Waves, The Sky and the Pyre“. Letzterer Song sticht mit besonders fesselnder Rhythmik im Vergleich zu allen anderen Songs nochmal etwas hervor. Ansonsten bekommt man über etwa eine Stunde lang eine gleichbleibend hohe Qualität an epischer Metal Musik mit Wikingerhintergrund. Zudem passt auch das Artwork von Tomarúm av Christine Linde perfekt zur Atmosphäre des Albums, was den sehr positiven Gesamteindruck noch abrundet. Wer die Band kennt, hat vermutlich nicht bis hier gelesen, sondern sich schon um das Album gekümmert. Allen anderen sei ein Reinhören empfohlen! (eller)