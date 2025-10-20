DRAUGRHANAZ

„The Codex Universam“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 31.10.2025

Label: Blutmondsphären

Webseite: Facebook / Bandcamp

Mit Regen starten wir in das zweite Album namens „The Codex Universam“ der deutschen Black Metal Band DRAUGRHANAZ, welches an Halloween erscheint. Das mir vorliegende Vinyl ist das dritte Album, was von Blutmondsphären herausgebracht wird. Als CD erscheint „The Codex Universam“ als Kollaboration über Rigor Mortis Productions und Vama Marga Productions. Damit ist es auch die erste Scheibe von Blutmondsphären, die nicht vorher auf Schattenkult Produktionen erschienen ist.

Das schöne 180g Heavy Vinyl ersucht euch mit alternativem Cover (von poisonous.nk), welches mir persönlich besser gefällt als das der CD-Version. Zusätzlich bekommt ihr hier ein 12″ Insert mit Infos und Musikerfotos auf der einen und den Lyrics auf der anderen Seite. Obendrauf gibt es noch ein A2 Poster mit dem Vinylcover auf der einen und dem Vinylcover plus Musikerfotos auf der anderen Seite. Schönes Ding.

Musikalisch wird eine bedrückende Stimmung aufgebaut, die sich meist im mittleren bis Uptempo bewegt, welches selten (z.B. bei „Antimatter“) von Blasts unterstützt wird. Eigentlich gehöre ich ja zur Highspeedfraktion, aber hier wäre ein Hochgeschwindigkeitsmassaker völlig kontraproduktiv. Das würde viel zu viel von der bedrohlichen Stimmung nehme, die das Album in Verbindung mit der Produktion perfekt rüberbringt. Auch der in moderatem Tempo vorgebrachte, meist gerufene Gesang unterstützt das angemessen.

Das Vinyl klingt sehr gut, auch wenn ich für mich persönlich an der Anlage über den Equalizer noch ein paar Höhen und wenige Mitten herausgekitzelt habe, damit es mir noch besser schmeckt.

Hier und dort, vor allem im Song „Ahriman“ kann ich ein paar Referenzen von Shining vernehmen, welche ich an den Gitarrenemelodien und dem Zusammenspiel von Gitarre und Bass festmachen würde. Aber alles ohne das man auch nur ansatzweise in den DSBM-Bereich rutschen würde.

Ich bin total überrascht, dass ein BM-Album, welches mit einer Handvoll Blastbeats auskommt, mich so packen kann, denn davon gibt es nur wenige. Die von DRAUGRHANAZ erzeugte Stimmung hüllt mich aber vollkommen ein. Die Band muss ich definitiv im Auge behalten. (hendrik)