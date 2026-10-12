DIE KAMMER

„We Destroy What We Love“

(Kammerorchester Wave / Neoklassik)

Wertung: Gut+

VÖ: 25.09.2026

Label: (NoCut / OPEN)

Webseite: Homepage / Facebook

Zwischen bleischwerer Atmosphäre und eruptiver Wucht haben DIE KAMMER auf „We Destroy What We Love“ einen Sound gefunden, der sich nur schwer in eine einzelne Schublade stecken lässt. Mal drückt das Album mit voller Kraft nach vorne, mal lassen die Songs bewusst Raum für beklemmende Spannungsmomente. Dabei wirkt nichts wie bloße Effekthascherei: DIE KAMMER setzen ihre unterschiedlichen Facetten gezielt ein und verleihen dem Album dadurch eine eigene Dynamik. „We Destroy What We Love“ ist entsprechend kein Album, das seine Wirkung mit dem ersten Durchlauf vollständig preisgibt.

Schon der Titel „We Destroy What We Love“ macht wenig Hoffnung auf einen entspannten Abend. DIE KAMMER machen auf ihrem neuen Album schließlich keine Gefangenen und bewegen sich irgendwo zwischen Wut, Düsternis und einer bemerkenswerten Portion musikalischer Eigenwilligkeit. Statt sich bequem in bekannten Genregrenzen einzurichten, lassen sie ihre Songs immer wieder die Richtung wechseln und schaffen damit ein Album, das ebenso verstören wie faszinieren kann. „We Destroy What We Love“ ist dabei weniger eine Einladung zum Zurücklehnen als eine Aufforderung, genauer hinzuhören – denn unter der rauen Oberfläche gibt es einiges zu entdecken.

Langgezogen, dennoch eindringlich beginnt dieses famose Album gleich mit dem Titelsong. Es ist schon geschickt wie man irgendwie zwischen Rio Reiser mit etwas anderer Aussage, orchestraler Eleganz und einem gewundenen, eingängigen Refrain ein Titelstück fast zelebriert. Insgesamt erinnert der Song an ein nächtliches, leicht apokalyptisches Liebeslied: nicht aggressiv-düster, sondern eher resigniert, elegant und ein bisschen fatalistisch. Der Song lebt von einer eigentümlich dunklen Stimmung, ohne dabei schwer oder bedrückend zu wirken. Ein gleichmäßiger elektronischer Puls zieht sich durch das Stück und entwickelt fast etwas Sogartiges. Darüber liegt die charakteristische Stimme von DIE KAMMER, die dem eher kühlen Klangbild eine warme und zugleich theatralische Note gibt. Dadurch entsteht eine Mischung aus Distanz und Nähe, die den Song gleichzeitig modern und unverkennbar nach DIE KAMMER klingen lässt. „Sweet Uncertainty“ gehört zu den stilleren und nachdenklicheren Momenten des Albums. Der Song entwickelt seine Wirkung eher aus Atmosphäre und Zurückhaltung als aus großen musikalischen Gesten. Inhaltlich kreist er um das Gefühl, zwischen Hoffnung und Zweifel zu stehen – um diese bittersüße Ungewissheit, die der Titel bereits andeutet. Gerade diese Mischung aus musikalischer Ruhe und innerer Spannung macht den Song besonders reizvoll.

„I’m a Ghost“ wirkt noch entrückter und schwebender. Der Song hat etwas Geisterhaftes, ohne sich dabei in klassischer Düsternis zu verlieren. Die Musik bewegt sich eher langsam und zurückgenommen, lässt viel Raum zwischen den einzelnen Elementen und erzeugt dadurch eine eigentümliche Spannung. Gleichzeitig verleiht die Stimme dem Stück etwas sehr Intimes – als würde hier jemand aus einer gewissen Entfernung auf sich selbst und seine Umgebung blicken. Gerade dieses Zusammenspiel aus elektronischer Kühle, Melancholie und der emotionalen Präsenz von DIE KAMMER macht den Song für mich besonders eindringlich. „The Fall of the Sun“ hat im Mark eine fast Trance-artige Eleganz. So ganz betulich, dem Ruhepuls huldigen Gitarrenwave entgegnet man kleinen, anekdotischen Extravaganzen. Das folgende „Catkin (Auld Weeping Willow Pt. II)“ arbeitet mit galanten, folkigen Versätzen und baut dunkle Klangspektren aus früherer Jahrmärkten ein. „My Muse is a succubus“ hat allein durch die tragische Eleganz, welche direkt auf den warmen Gesang zielt, etwas Erhabenes. Dass die Violine zwischendrin Krokoldilstränen vergießt, vervollständigt den Gesamteindruck. „Poisened River“ erinnert mich an eine Simon/Garfunkel Variante (dahinten, der Central Park), welche irgendwie nach einer durchzechten Nacht aufgenommen wurde. „One More Kiss“ lebt vor allem von seinem Gesang. Die Stimme wirkt hier gleichzeitig nahbar und verletzlich, bleibt dabei aber stets kontrolliert und ausdrucksstark. Jede kleine Nuance scheint bewusst gesetzt – zwischen Zurückhaltung und emotionalem Nachdruck. Dadurch bekommt der Song eine besondere Intimität, bei der weniger die musikalische Inszenierung als vielmehr die Stimme selbst im Mittelpunkt steht.

Fazit: „Mit Season VI: We Destroy What We Love“ zeigen DIE KAMMER eine Seite, die vielleicht weniger unmittelbar zugänglich ist als manches, was man von ihnen kennt, dafür aber umso stärker nachwirkt. Die Musik ist reduzierter geworden, elektronischer und stellenweise fast kühl – und trotzdem geht dabei nichts von der emotionalen Wärme verloren, die DIE KAMMER seit jeher auszeichnet. Vielmehr entsteht aus dieser Verbindung etwas Eigenständiges: melancholisch, atmosphärisch und gelegentlich fast entrückt, ohne dabei seine menschliche Nähe zu verlieren.

Das Album braucht keine großen Gesten. Es lässt seinen Stimmungen Raum, arbeitet mit kleinen Verschiebungen und entwickelt gerade daraus seine Wirkung. Zwischen Melancholie, Nachdenklichkeit und einer gewissen morbiden Schönheit entsteht ein Album, das weniger mit dem ersten Hören beeindrucken will, sondern sich langsam entfaltet. „We Destroy What We Love“ ist damit vielleicht keine typische neue Facette von DIE KAMMER, sondern eher eine konsequente Weiterentwicklung – und gerade deshalb ein spannendes Kapitel in ihrer Geschichte. (andreas)

Season VI – Tour 2026

Support: Benni Cellini

Präsentatoren: Orkus, Musix, SLAM, NoCut

Do, 05.11.2026, Hamburg, Logo

Fr, 06.11.2026, Leipzig, Moritzbastei

Sa, 07.11.2026, Berlin, Privatclub

Fr, 13.11.2026, Hannover, Subkultur

Sa, 14.11.2026, Köln, Helios37

Do, 03.12.2026, München, BS Club

Fr, 04.12.2026, Würzburg, B-Hof

Sa, 05.12.2026, Bochum, Rockpalast

So, 06.12.2026, Wiesbaden, Kesselhaus