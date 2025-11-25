BLOOD RED THRONE

„Siltskin“

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 05.12.2025

Label: Soulseller Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

Es gab 2 Phasen in denen ich voll auf BLOOD RED THRONE abgefahren bin.

Die ersten beiden Scheiben haben mich sehr begeistert, auch wenn ich damals ein paar Schwierigkeiten mit dem Sound der Band hatte, was sich allerdings gelegt hat. Die Phase mit „Bolt“ am Gesang gefiel mir auch sehr gut, wobei im Nachgang die erste Scheibe „Blood Red Throne“ (Review hier) und das letzte Album „Imperial Congregation“ (Review hier) (welches leider das einzige bei Nuclear Blast war) besonders herausstechen.

Das erste Album mit dem neuen Sänger Sindre Wathne Johnsen, „Nonagon“ von 2024 hingegen konnte mich leider gar nicht berühren. Und mit „Siltskin“ geht es mir ähnlich, auch wenn sich das nach ein paar Durchgängen doch positiv verändert hat. Musikalisch hat sich nicht besonders viel geändert, was aber beim 12. Album natürlich auch nicht gänzlich ausbleibt. Wir sind hier ja nicht bei AC/DC.

Sänger Sindre macht auf beiden Alben, auf denen er vertreten ist einen mehr als guten Job, erreicht mich aber nicht im Inneren. Auch wenn er gar nicht so ewig weit weg ist, von dem was „Bolt“ geboten hat. Musikalisch sprechen sie mich immer noch an, auch wenn die tollen Melodien vom selbstbetitelten Album längst nicht mehr so präsent sind. Ja, irgendwie hoffe ich, dass BLOOD RED THRONE nochmal eine Phase beschreiten werden, die mich so packt, wie die letzte. Ich muss sie ja nochmal live sehen, das eine Mal reicht mir einfach nicht.

Dieses Jahr haben sie ja die Herbstoffensive des Party.San gespielt, was hoffentlich bedeutet, dass sie bald auch auf dem Festival zu sehen sein werden.

„Siltskin“ ist eine starke Scheibe und besonders der Anfang “Vestigial Remnants“ und dem unten im Video vorhandenen „Vermicular Heritage“ gefallen mir echt gut, im Ganzen packt mich die Scheibe leider längst nicht so, wie es andere Alben der Band längst getan haben. (hendrik)