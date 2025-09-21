BELLA ETERNA „Fire (EP)“ (Dark Synth Wave)

BELLA ETERNA

„Fire“

(Dark Synth Wave)

Wertung: Gut

VÖ: 25.04.2025

Label: Strict Tempo

Webseite: Facebook / Bandcamp

BELLA ETERNA ist das neue Projekt des spanischen Produzenten JG Outsider und des Sängers Gerd Van Geel von der belgischen Goth/Industrial-Band THE ARCH. Die EP beherbergt vier Stücke, darunter ein explosiver, sehr tanzbarer Mix von „Me and the Desert“.

Die erste Single „Mysterious Beauty“ ist jetzt erhältlich. Das atemberaubende Musikvideo wurde von Sänger Gerd Van Geel gedreht, der auch Videos für Musikfestivals wie Tomorrowland inszeniert. Die eindringliche Ästhetik zeigt eine ätherische Gestalt in goldenen Verzierungen, die im Kontrast zu einer romantischen Waldkulisse steht, die in ein gotisches Fantasiereich entführt. Der Song ist eine Ode an die dunkle Romantik mit einem unverwechselbaren Alternative-Sound der 80er Jahre, der durch die elektronische Produktion von JG Outsider in eine spacige Atmosphäre transportiert wird. Mit energiegeladenen Post-Punk-Gitarren, pulsierenden Synthesizern und kraftvollen Vocals, die in stratosphärische Dimensionen aufsteigen, verschmilzt die Begeisterung des Duos für vergangene Genres mit frischer Inspiration für zukünftige Sounds.

„Fire“ gibt sich etwas getragener und besticht mit seiner melancholischen Note. Im tobenden Meer aus Synths und Gitarren bleibt die Stimme ein introvertierter Haltepunkt, die sich verführerisch und fast Almond-mäßig in die Gehörgänge legt. „Me and the desert“ ist ein typischer Synth-Pop-Song, der mit einer eingängigen Melodie glänzt. Das Gesamtkonstrukt ist aber mit einer galanten Düsternis gepaart, die fast samt die Elegie umgarnt. Der folgende Mix ist ein eruptives Feuer, welches kraftvoll in des Körpers Gebein fährt. Trotz jeglicher modernen Versatzstücke ein wundervoll nostalgisches Kleinod. (andreas)