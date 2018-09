SL ÆGT

“The Wheel”

(Black / Heavy Metal)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 05.10.2018

Label: Ván Records

Webseite: Facebook

Schlappe 17 Monate nach den Knaller “Domus Mysterium” melden sich SLÆGT mit einem neuen Album zurück und untermauern mal eben mit einer erschreckenden Leichtigkeit, dass man sie durchaus als “Band der Stunde” titulieren sollte!

Die grandiosen Trademarks des Vorgängers werden mit einer Selbstsicherheit kultiviert und ausgearbeitet, dass jeder, der bei “Domus Mysterium” steil gegangen ist (so wie ich), auch hier vor Wonne juchzen wird! Die Mischung aus Black Metal und Heavy Metal knallt hier so gut, dass erneut sowohll Black Metaller, als auch Heavy Metal-Fans komplett auf ihre Kosten kommen werden.

Die Gitarrenmelodien sind vom Allerfeinsten, wie man u.a. bei meinem Lieblingstrack “Masician” hören kann. Zwischen hochmelodisch und knallhart liefert der Song ordentlich ab und ich liebe es, dass das Thema vom Beginn des Songs am Ende mit unverzerrten Gitarren wieder aufgenommen wird.

“Perfume and Steel” könnt ihr hier bereits selbst anchecken und es ist ein weiteres Highlight des Albums, wobei … es gibt nur Highlights! All killer, no filler!

Bemerkenswert ist die Leichtigkeit, mit der die Songs swingen und grooven und ich denke, dass ich nicht falsch liege, wenn ich behaupte, dass man noch eine Schippe Rock’n’Roll-Feeling draufgepackt hat. Hört euch nur mal das genannte “Perfume and Steel” oder “Citrinitas” an, wobei gerade letztgenannter noch einen schönen Tempowechsel zu bieten hat! Aber “V.W.A.” ist ebenfalls hochgradig als Einstiegsdroge zu empfehlen, denn dieser Song ist ein kleines Epos und so vielschichtig, dass man den Jungs dazu nur gratulieren darf!

Die Songs an sich sind vollgepackt mit Ideen und Überraschungen, denn wirklich festlegen auf einen bestimmten Sound will die Band sich nicht und macht, was sie will. So ballert man brutal, schiebt ein akustisches Intermezzo ein, schüttelt sich phantastische Melodien aus dem Ärmel und über allem thront der kehlige Gesang.

Ganz ehrlich … SLÆGT ist eine der besten jungen Bands der letzten Zeit und verdient unseren Support! Also ordert das Album im Shop von Ván Records und besucht die Band auf ihrer Tour im Oktober, die sie u.a. nach Kiel, Hamburg, Göttingen, Dortmund, Dresden und Berlin führen wird. (chris)