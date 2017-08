HIGH SPIRITS

“Escape!”

(Heavy Metal)

Wertung: geht so

VÖ: 08.09.2017

Label: High Roller Records

Webseite: Facebook

Nach dem extrem-positiven, beinahe klebrig-süßen “Motivator” legt Chris Black und seine Band pünktlich zum Tourstart eine kleine EP nach.

Ob diese EP wirklich hätte sein müssen, bleibt jedem selbst überlassen, denn lediglich der Opener “Escape!” ist dem letzten Album ebenbürtig, während “Stagefright” und “Feels like Rock ‘n‘ Roll” noch ganz gut geraten sind; “Lonely Nights” hingegen ist einfach nur langweilig und somit ergibt sich für mich der Eindruck, dass hier bestenfalls Überbleibsel der letzten Sessions veröffentlicht wurden, die es zurecht nicht auf die Alben geschafft haben. War “Motivator” so geschmackvoll wie eine Packung Hubba Bubba, ist “Escape!” leider nur ein ausgekauter Kaugummi: Nicht schlecht, aber auch nicht überragend.

Erhältlich ist die EP als Vinyl oder Digital. Fans und Allessammler werden zugreifen wollen, aber Neueinsteigern würde ich “Motivator” oder das Debüt “Another Night” ans Herz legen, um die Band wirklich in Hochform zu erleben.

Am besten aber geht man auf eines der Konzerte (zusammen mit ARGUS) und sieht, zu was die Band wirklich in der Lage ist! (chris)

10.09.2017 Dortmund, Sputnikhalle

11.09.2017 Marburg, Trauma G-Werk

12.09.2017 Oldenburg, MTS Record Store

13.09.2017 Hamburg, Bambi Galore

14.09.2017 Berlin, Urban Spree

15.09.2017 Weimar, Kasselturm

16.09.2017 Püchersreuth, Storm Crusher Festival