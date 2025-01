Hendriks mediales 2024

Dieses Jahr hielt viele tolle Veröffentlichungen für mich bereit.

Einige habe ich schon lange mit Hochspannung erwartet,

andere kamen völlig überraschend für mich.

6Foto6Morgana6

Einen kleinen Traum habe ich mir erfüllt und tatsächlich eine Instagramseite für meine Fotos aufgemacht.

Wen es interessiert, der kann sich hier einige meiner Bilder ansehen.

Spotify-Playlist von 2024

Ich habe, wie immer auch eine Playlist mit dem erstellt, was ich das Jahr über gehört habe. Auch nicht aktuelles Zeug ist mit drin.

Wer Interesse hat, klickt dafür hier.

Veröffentlichungen

Brodequin – Harbinger Of Woe (Review hier)

Auf diese Scheibe habe ich seit Ewigkeiten gewartet und zum Glück wurde ich nicht enttäuscht.

Borknagar – Fall (Review hier)

Nach dem großartigen „True North“ und dem genialen Auftritt auf dem Party.San 2023 habe ich auch diese Scheibe sehnsüchtig erwartet und wurde für mein Warten belohnt.

Job For A Cowboy – Moon Healer

Die Band hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, auch weil mir die letzten Releases nicht wirklich gefallen haben. 10 Jahre liegen zwischen dem Vorgänger und der aktuellen Scheibe und plötzlich waren JFAC wieder da und haben mich total umgehauen!

Aborted – Vaults Of Horror (Review hier)

Ich erwarte jede Scheibe mit Hochspannung und auch dieses Mal haben die Belgier geliefert!

Pearl Jam – Dark Matter

Einige Scheiben gefallen mir sehr gut, andere finde ich regelrecht langweilig.

Dieses Jahr haben sie für mich ihr bestes Album abgeliefert.

Darkthrone – It Beckons Us All (Review hier)

Endlich wieder ein Album der beiden Kauze, welches mich so richtig packt.

Drengskapur – Split mit Häxenzijrkell (Review hier)

Die beiden Berliner haben zwar nur einen Song auf dieser Split, dafür dauert der fast 25 Minuten und ist für mich ihr bislang bester Song! Chapeau!

Zach Bryan – The Great American Bar Scene

Der Ami ist im Country eine riesen Nummer und ist einer der wenigen, der aus der für mich interessanten Musikrichtung, der bei mir landet. Wie gesagt finde ich das Genre schon interessant, aber einen absoluten Großteil einfach völlig langweilig. Nicht so der gute Zach!

The Smashing Pumpkins – Aghori Mhori Mei

Auch wenn mich die letzten Scheiben nich so gepackt haben, zündete diese total.

Die Vorankündigung mit dem Verweis auf die gute alte Zeit, hat das Warten fast unerträglich gemacht, aber zum Glück auch gestimmt.

Nile – The Underworld Awaits Us All (Review hier)

Die Scheibe hat einen Moment bei mir gebraucht, aber dann hat es so richtig geknallt. Die beste Scheibe seit langer Zeit. Das fünfjährige Warten hat sich mehr als gelohnt.

Black Curse – Burning In Celestial Poison

Das Debüt hat mich umgehauen, der Liveauftritt hat mich umgehauen.

Die aktuelle Platte haut mich um.

The Black Dahlia Murder – Servitude

Die erste Scheibe nach dem Tod von Trevor. Der Auftritt auf dem Party.San war super und diese Scheibe viel besser als erwartet.

Retrogott und Hulk Hodn – Arbeit Im Weltraum

Entspannter deutscher Hip Hop mit guten Texten. Beste Scheibe des Teams, beste Scheibe von Retrogott.

Ulver – Liminal Animals

Ich mag so gut wie alles von Ulver, aber dieses Album steht ganz oben auf meiner Liste. Großartig!

Night In Gales – Shadowreaper (Review hier)

Da haben die Jungs doch echt ihr bestes Album rausgehauen.

Honourable Mention

Khold – Du Dømmes Til Død

Judas Priest – Invincible Shield

Blood Incantation – Absolut Elsewhere

Japanische Kampfhörspiele – Zur​ück Im Dreck (Back To Ze Roots II)

Traktat – Dogmatic Accusations

Devin Townsend – Powernerd

Behemoth – XXX Years Ov Blasphemy (mega Sound für ein Livealbum)

The Cure – Songs Of A Lost World

Whoredom Rife – Den Vrede Makt

ALBUM DES JAHRES

Lange stand fest, dass die Job For A Cowboy das Album des Jahres sein wird. Aber wie so oft, kam am Ende des Jahres noch eine geile Death Metal Scheibe heraus und so teilen Job For A Cowboy sich diesen Platz mit Night In Gales.

Job For A Cowboy – Moon Healer

Night in Gales – Shadowreaper

Sommerscheibe des Jahres

Stand Still – Steps Ascending

Im Sommer habe ich immer eine Scheibe, die nicht so hart ballert, die mich durch die sonnige Zeit begleitet, meistens melodischer Hardcore. Dieses Mal war es da Debüt von Stand Still!

Überraschung des Jahres

Covenant und Old Man´s Child sind zurück.

Covenant hatten auf dem Eindhoven Metal Meeting schon ihren ersten Auftritt und viele andere bestätigt. Fast wäre ich hingefahren.

Old Man´s Child haben auch schon einige Auftritte bestätigt und wollen auch was neues aufnehmen.

Hoffentlich spielen beide auf dem Party.San!

Entdeckung des Jahres

Thromos

Großartiger rauer Black Metal aus Deutschland.

Direkt eine meiner liebsten deutschen BM-Bands geworden.

Review hier zur aktuellen Scheibe.

Konzerte

Neptune Power Federation

Das erste Konzert im neuen MTS in Oldenburg und meine zweite Show der Australier. Sehr nette Leute übrigens.

Meshuggah

Endlich konnte ich die Band mal wieder live erleben.

Und geile Fotos sind es geworden.

(Link hier)

Fear Factory/Biohazard

Der erste Fear Factory-Gig mit dem neuen Sänger für mich.

Biohazard im Original Line-Up.

Einziges gemeinsames Konzert in Deutschland und beide mit Headliner-Set!

(Link hier)

Benediction

Die Engländer im kleinen MTS, das konnte ich mir nicht entgehen lassen.

(Link hier)

Drengskapur, Stiriah, Skardus

Tolles kleines BM-Konzert im Bremer Kulturbunker.

Endlich wieder Drengskapur live und den großartigen langen Song der Split, die mit zu meinen Veröffentlichungen des Jahres gehört haben sie auch gespielt.

(Link hier)

Festivals

Party.San

(Link hier)

Black Fall Fest VIII

(Link hier)

Interviews

Sacrifire

Letztes Jahr schon angekündigt, dieses Jahr vollendet.

(Interview hier)

Brodequin

Mein drittes Interview mit meinen Köningen des Brutal Death Metals.

(Interview hier)

Streaming

Paramount +

Simon Becketts Die Chemie des Todes (seine ersten beiden Bücher in einer Kurzserie)

From (sehr guter Horror mit „neuer“ Story) absolute Empfehlung! das beste was ich seit langem gesehen habe. ABSOLUTE EMPFEHLUNG!

Die Körperfresser kommen (cooler Sci-Fi-Horror von 1978 mit großer Besetzung und coolen Effekten für die Zeit)

Misery (1990er Verfilmung von Stephen King’s gleichnamigem Buch mit Kathy Bates in einer Hauptrolle)

1883 (1. Prequel zu Yellowstone)

1923 (2. Prequel zu Yellowstone)

Cypress Hill: Insane In The Brain (Doku)

Friedhof Der Kuscheltiere: Bloodlined (Prequel zur bekannten Geschichte von Stephen King mit David Duchovny)

Sky

Evil Dead Rise

The Third Day (verrückte Story auf einer verrückten Insel)

Mayans M.C. (Spin Off zu Sons Of Anarchy und fast besser)

Game Of Thrones

The Penguin (8-teilige Serie über den Pinguin aus dem letzten Batman)

Amazon Prime

Sebastian Fitzek Die Therapie

Saw: Spiral

Them (Terror in den USA. 1. Staffel, 50er Jahre, Terror gegen POC durch Geister und Rassisten. Musste mir zwischendurch die Augen zuhalten! 2. Staffel Beginn 90er in LA. Weniger Rassismus, mehr Psycho. Krasses Ende) EMPFEHLUNG!

Saw X

Netflix

Der Nebel (Miniserie einer Geschichte von Stephen King)

Monster (Serie über die Brüder Lyle und Eric Menendez)

Die Brüder Menendez (Doku über den Fall mit originalen Interviews mit den beiden und Aufnahmen von den Verhandlungen)

Johnny Depp gegen Amber Heard

Monsters Inside – Die 24 Gesichter Des Billy Milligan (der erste Fall bei dem jemand wegen psychischer Erkrankung für unschuldig befunden wurde)

Hier spricht Zodiac (3-teilige Doku über den wahrscheinlichen Zodiac-Killer)

Reeperbahn Spezialeinheit FD65 (5-teilige Dokuserie)

The Madness (8-teiliger Verschwörungsthriller)

ARD Mediathek

ECHT – Unsere Jugend

Die VIVA-Story – Zu Geil Für Diese Welt

Physisch

Messias Des Bösen (amerikanischer Zombiefilm von 1974)

Blind Melon – Letters From A Porcupine (Dokumentation)

Großangriff Der Zombies

Hörbuch

Stephen King – Stand By Me

Stephen King – Brennen Muss Salem

Podcast

11KM: Der tagesschau-Podcast (aktuelle Theman in aller Tiefe)

Secta (Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften)

Vinyl & Cooking (es geht um Musik und gutes Essen)

Musik ist eine Waffe – Die Geschichte von TON STEINE SCHERBEN

White – Geständnis eines Neonazis (ein bekannter Nazi gibt ein Interview und verplappert sich)

50 Jahre Hip-Hop – Mit Songs in die Geschichte

Games

Nintendo Switch

Super Mario Bros. U DELUXE

Super Mario Bros. WONDER

Lego DC Super Villains

PS3

Lego Batman Das Videospiel

Lego Batman 2: DC Super Heroes

Mittlerweile fast zu 100% durchgespielt mit meinem Kleinen.

Lego Batman 3: Beyond Gotham