ARCH ENEMY

„Blood Dynasty“

(Melodic Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 28.03.2025

Label: Century Media

Webseite: Homepage / Facebook

Im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens veröffentlichen ARCH ENEMY ihr 12. Studioalbum. Mit dem Opener des Albums haben sie als Vorabsingle schon gezeigt, was man erwarten kann. „Dream Stealer“ ist ARCH ENEMY in Bestform und auch mit dem folgenden „Illuminate the Path“ beweisen sie ihre Qualität, kraftvolle und melodische Hymnen zu schreiben. Und das klappt – wie zu erwarten und zu erhoffen war – auch über sehr weite Strecken des etwas mehr als 40-minütigen „Blood Dynasty“ Albums.

Kritikpunkt ist für mich, dass sie öfter mal an ihren eigenen älteren Songs kratzen, da einige Melodien und Rhythmusparts bereits auf früheren Alben in ähnlicher Form schon zu hören waren. Aber das Problem haben viele Bands, die schon Jahrzehnte im Geschäft sind. Und deshalb probieren sich ARCH ENEMY auch immer mal wieder an neuen Ideen aus, die aus meiner Sicht mal mehr mal weniger gut funktionieren, wie z.B. „Paper Tiger“, der für mich ein völlig untypischer Song für die Schweden ist. Auch „Vivre Libre“ als Ballade mit durchweg Cleangesang von Alissa gehört zu den gewöhnungsbedürftigen Tracks des Albums.

Fazit:

ARCH ENEMY konnten die Erwartungen erfüllen, die man als Fan einfach an ein neues Album der Schweden hat. Alte Fans kommen auf ihre Kosten, die Qualität ist wie erwartet über dem, was der Markt sonst so an Melodic Death Metal Alben herausbringt. Daher klare Empfehlung, denn es gibt die Ohrwürmer, Nackenbrecher und natürlich auch Songs, über die man trefflich mit anderen Fans diskutieren kann. Auch live dürften einige der Tracks das Programm bereichern, man darf sich freuen. (eller)