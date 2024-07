BRODEQUIN :: Interview mit Verzögerungen

Am 22.03.2024 kam nach 20 Jahren wieder ein Album der härtesten Band aller Zeiten heraus…

BRODEQUIN!!!!!!

Für mich Grund genug ein Interview mit Bandkopf Jamie Bailey in die Wege zu leiten, welches damit unser drittes Interview in 10 Jahren ist.

BRODEQUIN die auch von ihrem Kultstatus leben, haben sicherlich noch nie so viel Arbeit rund um eine Veröffentlichung gehabt, wie dieses Mal, was sicherlich auch an ihrer neuen Labelheimat Season Of Mist liegt.

Jedenfalls haben wir dieses Interview bereits vor Veröffentlichung des Albums gestartet, sind aber aufgrund von vielen anderen Verpflichtungen erst jetzt zum Abschluss gekommen. Trotzdem viel Spaß damit…

AMBOSS:

Hi Jamie! Das ist jetzt unser drittes Interview. Das erste ist neun Jahre her (Interview hier) und das zweite war zwei Jahre später, als ich die Ehre hatte dich und den Rest der Band auf einem Festival in Holland zu treffen (Interview hier) und das war auch mein größtes und bestes Face-to-Face-Interview überhaupt. Danke nochmal dafür. Wie geht es dir?

JAMIE:

Hallo, mir geht es gut und ich hoffe dir auch. Ja, das war ein tolles Interview in Holland, tolle Zeiten!



AMBOSS:

Gratulation zum neuen Album (Review hier). Dank der digitalen Promo, die ich bekommen habe, konnte ich es bereits ungefähr 40 Mal hören, obwohl es noch nicht mal veröffentlicht ist, und es gefällt mir immer noch sehr gut. Nach “Perpetuation Of Suffering” war ja klar, dass es keine Änderungen in BRODEQUINs geben wird. War das überhaupt eine Option nach so einer langen Zeit zwischen den Alben? Das waren ja jetzt 20 Jahre!

JAMIE:

Danke, ich freue mich, dass es dir gefällt. Wir sind sehr zufrieden mit all den positiven Reaktionen, die wir bis jetzt erhalten haben. Nein, haha, es hat keine Änderung bei uns gegeben und ich glaube auch nicht, dass das jemals passieren wird. Wir versuchen immer noch ein Komplettpaket in Brutalität in allen Aspekten, als Musik und Darstellung zu bieten.



AMBOSS:

Ich liebe den Sound des neuen Albums. Ich finde, das ist der beste Sound den ihr jemals abgeliefert habt. Liegt es an der Ausrüstung, die so in den letzten 20 Jahren herausgekommen ist oder an der Zusammenarbeit mit einem erfolgreichen und bekannten Label (Season Of Mist) auf die ihr zurückgreifen könnt? Seid ihr selbst zufrieden mit dem Sound?

JAMIE:

Ich finde auch, dass es die beste Platte ist, die wir bis jetzt abgeliefert haben. Ich freue mich riesig, dass man endlich alle Instrumente richtig hören und verstehen kann, was wir da spielen und du hast Recht, dass verschiedene Dinge beim Sound eine Rolle spielen. Die neue Technik spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Die Aufnahmemöglichkeiten für zu Hause haben sich stark verbessert und die Leute mit denen wir gearbeitet haben sind Experten in ihrem Fach. All das hat sehr geholfen, dass die Scheibe so klingt, wie sie es tut.

AMBOSS:

Wie auch schon in unserem ersten Interview würde ich dich gerne fragen, was wir in den Samples der einzelnen Songs hören können. Da gibt es eins im Opener “Diabolical Edict”. Das Intro von “Theresiana” hat gleich zwei und der Titeltrack “Harbinger Of Woe” hat ein Sample, das stark nach dem aus dem Song “Methods Of Execution” klingt. Ist das richtig so oder habe ich noch welche vergessen?

JAMIE:

Nein, ich glaube du hast alle gefunden und ja, “Harbinger Of Woe” hat diese Beziehung zu “Methods Of Execution”. Es war sehr interessant, wie sich die Dinge im Songwritingprozess verändern können. Wir wussten, dass wir in dem Song Samples benutzen wollten und als wir ihn geschrieben haben, hat sich herausgestellt, dass sie eine größere Rolle in dem Song spielen werden, als zuerst angenommen. Wir benutzen gerne Samples, wenn wir denken, dass sie gut passen. Unserer Meinung nach bringen sie einiges an Stimmung in den Song oder helfen uns einfach dabei unsere Idee auszudrücken.

AMBOSS:

Ich habe noch ein paar Fragen zu den personellen Veränderungen bei BRODEQUIN in den letzten Jahren. Was ist mit Jan und Joaquin, die ich in Holland getroffen habe? Warum gehören sie nicht mehr zur Band? Magst und kannst du mir was dazu sagen?

JAMIE:

Beide Jungs sind großartig und wir sind auch immer noch in Kontakt. Jan konnte nicht so viel Zeit in die Band investieren, wie er für notwendig hielt, da er andere Angelegenheiten hatte, um die er sich kümmern musste. Für Joaquin stand immer fest, dass er für Mike Platz machen würde, wenn dieser wieder zurückkommen wollen würde. Beide sind großartige Musiker und Menschen.

AMBOSS:

In unserem Interview in Holland hast du davon gesprochen, dass Mike 6 Tage die Woche arbeiten würde und dann abends noch einen bestimmten Schulabschluss Machen würde und deswegen keine Zeit für BRODEQUIN hätte. Was hat sich da geändert, dass er diese Zeit jetzt hat?

JAMIE:

Ja genau, das ist korrekt. Er hat jetzt alles fertig, was er schulisch wollte und das bringt ihm eine Menge freie Zeit. Also hatte er wieder Zeit Musik zu schreiben und zur Band zurückzukehren. Das wollte er immer, aber Arbeit und Schule haben ihm einfach nicht die Zeit gelassen.

AMBOSS:

Hat Jon (Engman, ehemaliger Drummer) immer noch so schwere Rückenprobleme, dass sie ihm nicht erlauben Schlagzeug zu spielen? Zumindest so, wie er es für BRODEQUIN müsste? Und wie seid ihr an Brennan gekommen?

JAMIE:

Leider macht ihm sein Rücken immer noch so schwere Probleme. Ich bin häufig mit ihm in Kontakt und er spielt auch wieder Schlagzeug. Er konzentriert sich jetzt aber auf andere Aspekte des Spielens und auch in Bezug auf Musik generell.

Brennan habe ich auf dem Las Vegas Deathfest getroffen. Ich „kannte“ ihn aber schon vorher von YouTube, weil er BRODEQUINsongs gecovert und hochgeladen hat. Als es dann offensichtlich wurde, dass wir einen neuen Schlagzeuger benötigen stand er direkt auf meiner kurzen Liste, haha!

AMBOSS:

Ich habe in letzter Zeit online ein paar BRODEQUINinterviews gefunden. In einem Podcast, auf YouTube oder auch in Magazinen zum Lesen. Alle waren mit Brennan. Welchen Part übernimmt er in der Band? Ist er so etwas wie ein Sprecher für euch?

JAMIE:

Brennan ist ein gleichwertiges Mitglied von BREODEQUIN. Er steht in nichts zurück nur weil er “der Neue” ist. Er kümmert sich zum Beispiel um unseren Instagramaccount und auch um den Rest von Social Media. Meistens antwortet er halt eben schneller als ich. Bei den Interviews die du ansprichst, wurde er aber explizit als Interviewpartner angefragt oder Mike und ich hatten keine Zeit daran teilzunehmen. Du wirst viele Interviews finden, die nur einer von uns gemacht hat und das hat dann oft gleich mehrere Gründe.

AMBOSS:

Ich habe online auch von dem neuen LITURGY Album gelesen. Es ist wieder die komplette BRODEQUINband mit Matti Way am Mikrofon. Ich freue mich schon tierisch darauf. Kannst du mir was dazu berichten? Gibt es vielleicht schon ein Veröffentlichungsdatum?

JAMIE:

Nee, ein Datum gibt es noch nicht. Es liegt auch noch einiges an Arbeit vor uns, zum Beispiel beim Layout. Die Instrumente sind aber schon alle eingespielt. Es ist total spannend die Fortschritte zu beobachten.

AMBOSS: Leider habe ich auch gelesen, dass es wohl das letzte Album sein wird, welche Matti als Sänger machen wird. Kannst du mir etwas dazu sagen? Warum er aufhört oder ob er Musik komplett für sich abgeschlossen hat?

JAMIE:

Ja, es sieht wohl danach aus, als wenn es das letzte Album für ihn als Sänger sein wird. Er wird sicherlich immer mal wieder hier und da einen Gastgesang oder ähnliches machen, aber genau kann ich dir das nicht sagen. Das kann natürlich nur er entscheiden. Und diese Frage kann eigentlich auch nur er beantworten.

Matti ist ein sehr versierter Filmemacher geworden und ich glaube er möchte sich auch auf diese Art des künstlerischen Ausdrucks konzentrieren. Egal was er macht, es gelingt ihm immer. Er erhöht den Standard und seine Sachen sind immer offensichtlich von ihm und einzigartig. Einfach typisch Matti. Wir kennen seinen Einfluss auf den brutalen Death Metal alle, er ist ein Original und es gibt keinen, der genau das machen kann. Er ist eine absolute Inspiration und der Umstand, dass ich auf mehreren Alben mit ihm zusammen gearbeitet habe ist eine absolute Ehre für mich.

AMBOSS:

Zurück zu “Harbinger Of Woe”! Ich habe schon bei Season Of Mist Vinyl, CD und Shirt bestellt. Kannst du mir sagen, warum es kein Tape bei Season Of Mist gibt? Ich habe gesehen, dass ein anderes Label das Tape veröffentlicht. Das lohnt sich aber leider nicht für mich dort zu bestellen aufgrund Versand und Steuern. Da verpasse ich das Tape wohl.

JAMIE:

Während ich das hier schreibe, habe ich erfahren, dass es wohl auch noch ein Taperelease in Europa geben soll. Ich hoffe du musst nicht mehr allzu lang warten. Und vielen Dank für deine Bestellung. Diese Unterstüzung bedeutet uns sehr viel.

AMBOSS:

Gibt es Pläne für BRODEQUIN wieder in Europa zu spielen?

JAMIE:

Bis hetzt ist noch nichts bestätigt aber ja, wir planen wieder zu euch zu kommen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, nicht nochmal nach Europa zu kommen und dort für euch zu spielen.

AMBOSS:

Ich muss über wieder daran denken, dass so viel Zeit zwischen den beiden letzten Alben liegt. Hat das für dich persönlich und für euch als Band Veränderungen an der Arbeit mit sich gebracht? Persönliche Sachen, die die Arbeit verändert haben? Und hat der Deal mit Season Of Mist einen Unterschied mit sich gebracht?

JAMIE:

Natürlich gab es in der Zwischenzeit persönliche Veränderungen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was sich geändert hat, aber ich würde schon sagen, dass sich meine Perspektive auf vieles geändert hat. Die Art wie ich historische Texte interpretiere, bzw. bin um einiges kritischer geworden, was diese Texte angeht.

Und eine Band zu sein, die weit über das Land verstreut ist, erfordert ein hohes Level an Disziplin, welches ich vor einigen Jahren sicherlich nicht besessen habe.

Season Of Mist unterstützt uns sehr. Es gab überhaupt keinen Druck, was zum Beispiel das Veröffentlichungsdatum anging. Sie wollten wirklich, dass wir uns die nötige Zeit nehmen, um das, aus unserer Sicht, beste Ergebnis abzuliefern.

AMBOSS:

Danke nochmal für das Interview. Ich hoffe, dass bei BRODEQUIN noch viel passieren wird. Auch damit wir noch ein Interview vor uns haben.

Die letzten Worte gehören dir!

JAMIE:

Ich danke dir für die Möglichkeit, ein wenig über BRODEQUIN zu sprechen.

Hiermit möchte ich jeden ermutigen uns oder unser Label über folgende Wege zu erreichen:

Homepage Band / Homepage Label / Facebook Band / Instagram Band

(hendrik)