IN THE WOODS…

„Otra“

(Melancholic/Avantgarde Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 11.04.2025

Label: Prophecy Productions

Webseite: Facebook / Bandcamp

„Mit ihrem siebten Studioalbum „Otra“ könnten die norwegischen Avantgarde-Metaller IN THE WOODS… ihre Hörer überraschen“, so fängt der Promotext an. Und es ist bei mir tatsächlich so, dass ich mit ihrer Musik nie wirklich warm geworden bin, wenn ich mal in eines der Alben reingehört habe, die sie seit ihrer Gründung 1991 veröffentlicht haben. Aber das neue Werk hat meinen Nerv voll getroffen. Es mag mit den vielen Besetzungswechseln inklusive dem neuen Sänger Bernt Fjellestad zu haben, dass IN THE WOODS… nun meine Wellenlänge erwischt haben. Den Vorgänger „Diversum“ muss ich mir also auch dringend noch anhören, der selber Besetzung eingespielt wurde, das Album kenne ich nämlich nicht.

Aber kommen wir zu „Otra“. Textlich dreht sich „Otra“ um Geschichten, die mit dem gleichnamigen Fluss verbunden sind, der sich 245 Kilometer lang durch den Süden Norwegens schlängelt und bei der Heimat der Band in Kristiansand in den Skagerrak mündet, die Meerenge, die das Land von Dänemark und Schweden trennt. Die Tracks des Album sind ein wahres Feuerwerk an musikalischen Ideen querbeet durch die düstere und melancholische Klanglandschaft. Die Bandbreite reicht von Alternative Rock bis Dark Metal, ja sogar noch ein wenig weiter bis zu den schwarzmetallischen Wurzeln der Band. Die etwa 45 Minuten sind melodisch eingängig auf der einen, aber immer wieder progressiv und sperrig auf der anderen Seite, dabei nie langweilig, dafür oft mitreißend und voller Energie.

Das Beste an „Otra“ ist für mich, dass es mich beim ersten Hören schon eingefangen hat mit den einfacheren Passagen und sich mit jedem Durchlauf weiter entwickelt hat. Selbst nach einem Dutzend Runden durch das Album hat man das Gefühl, immer wieder neue, wundervolle Seiten zu entdecken, ohne dass das bereits Gehörte langweilig wird. Und das über alle sieben Stücke hinweg. Selbst am Schluss wird es nochmal kraftvoll und bleibt spannend, was auch am sehr variablen Gesang von Bernt liegt, der eine unglaubliche Bandbreite abdeckt.

Respekt, ein wunderbares Album, dass IN THE WOODS… da vorstellen! (eller)