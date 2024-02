BORKNAGAR

„Fall“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 23.02.2024

Label: Century Media Records

Webseite: Homepage / Instagram / Spotify

BORKNAGAR fand ich immer schon interessant, z.B. lief die „Quintessence“ damals recht regelmäßig bei. Aber so richtig gezündet hat es irgendwie nie. Das hat sich allerdings geändert, als sie für das Party.San 2020 bestätigt waren und ich mir deswegen die „True North“ zu Gemüte geführt habe. Und, bäääm, umgeblasen.

Das Festival hat pandemiebedingt ja leider nicht stattgefunden. Dafür haben sie dann letztes Jahr ihren Auftritt dort „nachgeholt“. Und was soll ich sagen, ich war völlig gefesselt. Songasuwahl, Sound, Licht. Alles perfekt! (Bericht hier)

Deswegen habe ich mich auch riesig auf ein neues Album gefreut. Und genau das habe ich jetzt schon vorliegen. Und um es vorwegzunehmen, ich bin begeistert.

„Fall“ ist nicht ganz so catchy wie „True North“, aber die packenden Melodien hat es trotzdem. ICS Vortex hat mich mit seiner Stimme ja immer schon gepackt, aber bei diesen beiden Alben übertrifft er alles, was ich vorher von ihm kannte, ob Dimmu Borgir, Arcturus oder sein Soloprojekt unter eigenem Namen. Das stellt er im übergroßen Opener „Summits“ auch direkt unter Beweis. Auch die andere Vorabsingle „Nordic Anthem“ (Teil vom Text unten zu finden), die auf dem Album direkt folgt, weiß wieder mit fetten Melodien, musikalisch wie gesangstechnisch zu packen. Hinzu kommen beim zweiten Track tolle Klänge, die an Wikinger denken lassen dazu, was der Text ja auch unterstreicht.

Sound und Mix sind, wie auch schon beim Vorgänger einfach großartig und sehr passend zur Musik. Die Gitarren sind sehr präsent und mit guten Effekten belegt. Das Schlagzeug klingt druckvoll, ist aber nicht zu weit vorne im Mix angesiedelt. Bei den tollen Beckenakzente hätte ich mir zwar mehr Präsenz gewünscht, aber das ist dann wirklich meckern auf sehr hohem Niveau. Der Gesang ist sehr präsent, passt hier aber einfach und muss auch so sein, da er ja viel zur Stimmung beiträgt und melodisch eine tragende Rolle spielt.

Die Keyboards, die bei BORKNAGAR ja unerlässlich sind, fügen sich wunderbar in den Mix ein. Sind präsent, drängen aber nicht so weit nach vorne, dass man das Gefühl bekommen könnte, sie wären das Hauptinstrument.

Da haben Bandkopf Øystein G. Brun als Produzent und Jens Bogren mit seinem Mix wirklich hervorragende Arbeit geleistet.

Ich hatte ein wenig befürchtet, dass BORKNAGAR, wie auch vorher schon, den Stil ja öfter mal gewandelt haben in ihrem Kosmos, auf dem „True North“-Nachfolger einen, für mich persönlich zu großen Schritt vollziehen werden.

Das haben sie zum Glück (für mich) nicht getan. Man bemerkt einen Unterschied vom Vorgänger zu “Fall”, aber der ist nicht sehr groß.

„Summits“, „Nordic Anthem“, “Stars Ablaze” und “Northward” würde ich etwas nach vorne stellen, bei diesem Album, aber eigentlich ist „Fall“ ein Album aus einem Guss. Kein Song der als abgeflacht auffallen würde.

Jungs, vielen Dank, ich bin begeistert. (hendrik)

This is the north where spirits run free

From coast to mountain, that is our key

So, raise your head as our anthem rings

This is the north, so our people sings:

“We won’t bend our necks to any god!”