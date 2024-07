BENEDICTION :: Geiler Abend in ungewöhlich kleinem Rahmen

BENEDICTION im MTS, Oldenburg 06.07.2024

FROSTSHOCK eröffneten den Abend.

Da war ich aber noch nicht vor Ort, da ich noch den Geburtstag meines Chefs gefeiert habe.

Zu DARKNESS SURROUNDING habe ich es glücklicherweise geschafft. Ich hatte mir die Band vorher digital angehört und fand ihren Style recht gut umgesetzt. Melodischer Death Metal, der etwas anderen Sorte mit dem typischen Wechselspiel, das man sonst aus der Gothicecke kennt, von gegrowlter männlicher und klarer weiblicher Stimme. Auf Scheibe klang das Ganze recht professionell und gut ausgearbeitet. Auf der Bühne war es noch nicht so ausgereift. Das Stageacting beschränkte sich auf das übliche Headbanging. Die Ansagen wirkten schüchtern und auch die Ankündigung zur Wall Of Death („aber erst nach meinem GO!) blieb ohne das GO, leider erfolglos. Das trübte aber in keiner Weise dne musikalischen Genuss! Die Band hat mir gut gefallen und auf einem Video vom Auftritt in Coesfeld, auch Vorprogramm von Benediction) machte einen anderen Eindruck. Wer auf entsprechende Musik steht, sollte auf jeden Fall ihr Album „Reality Unreal“ austesten.

BENEDICTION hatten anscheinend vor dem Auftritt schon ordentlich gebechert, zumindest machten sie absolut keinen nüchternen Eindruck. Zum Glück gehören sie zu der Kategorie Bands, bei denen es spieltechnisch keinen Unterschied macht, ich hatte schon Sorgen. Beim ersten Song stand Dave Ingram in der dritten Reihe im Publikum und feuerte den Rest der Band an, die das sehr witzig fand. Als er dann auf die Bühne ging, waren die Leute in der ersten Reihe etwas verwirrt, aber das war schon cool. Es gab dann kurze Probleme mit dem Mikrofon, da Dave gar nicht zu hören war, aber das wurde schnell behoben und dann ging es mit voller Power weiter. Songs aus fast allen Schaffensphasen wurden in den fast vollen Saal gepustet. Alle Alben bis zur „Grind Bastard“ waren inclusive der „Dark Is The Season“-EP vertreten. Bei einem Song aus der Dave-Hunt-Phase erlaubte Dave Ingram sich einen Scherz und meinte, dass er deswegen den Text natürlich nicht könnte und drückte Michael Eden von Radio Mähdrescher das Textblatt in die Hand, um zwischendurch immer wieder darauf nachzusehen, wie es weitergeht. Und die aktuelle Scheibe „Scriptures“ war selbstverständlich auch vertreten. Die Band hat zusätzlich angekündigt, dass Ende diesen/Anfang nächsten Jahres ein neues Album erscheinen wird. Den Titel durfte Dave aber noch nicht verraten.

Zur selben Zeit fand das EM-Spiel von England gegen die Schweiz statt und Dave drehte sich immer wieder zum „neuen“ Schweizer Schlagzeuger um und stimmte EN-GE-LAND-Chöre an und erzählte ihm ein ums andere Mal, wie sehr die Schweizer heute auf den Sack bekommen würden. War schon witzig. Das Publikum, war voll mit dabei und die Temperatur um Konzertraum des MTS stieg ins Unangenehme. Als ich den Laden nach dem Konzert verließ, waren alle Scheiben beschlagen. Den Rest der Show sah ich mir von hinten aus an und konnte sogar zwei Stagediver beobachten. Der Sound war fett, die Band hatte Bock und das Publikum auch. Dave hatte vor Beginn der Show einen kleinen BENEDICTION-Aufkleber hinten angebracht, da für deren großes Backdrop einfach kein Platz war. Dieser und andere Scherze und die Band in einem so kleinen Rahmen zu sehen, hat den Abend zu einem absoluten Knaller gemacht. Schön, dass ich dabei sein durfte, das war etwas Besonderes. Danke, MTS! (hendrik)