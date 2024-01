Hendriks mediales 2023

Hendriks medialer Rückblick auf sein 2023:

ALBEN

Drowning The Light – Haunter Of The Deep (Review hier) Spotifylink

Katatonia – Sky Void Of Stars

Die Jungs haben mal wieder geschafft mich zu überzeugen! Spotifylink

Ondfødt – Det Österbottniska Mörkret (Review hier) Spotifylink

Festerdecay – Reality Rotten To The Core

Japanischer Goregrind! Großartig! Spotifylink

Nemesis Sopor – Firmament (Review hier) Spotifylink

Afsky – Om Hundrede Ar (Review hier) Spotifylink

Fluisteraars – De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel – I – Harslo

Nicht alles von der Band gefällt mir. Diese EP aber sehr! Spotifylink

Ruim – I – O Sino Da Igreja (Review hier) Spotifylink

Sleep Token – Take Me Back To Eden

Ich habe die Band schon 2017 entdeckt. Mittlerweile sind sie sehr groß geworden und auf diesem Album berühren sie mich besonders. Würde ich mal gerne live sehen! Spotifylink

Mosaic – Heimatweisen

Danke dür diese schönen Stücke, Martin! Spotifylink

Drowning The Light + Ghosts Of Oceania – Mountain Of Malevolence

Eine Split, bei der sich Black Metal und Ambient abwechseln. Die Ambientstücke sind wirklich sehr gut! Spotifylink

Sigur Rós – Átta

Wahrscheinlich die Platte die dieses Jahr am öftesten bei mir lief. Ich ätte nicht gedacht, dass die Band ihr Album „( )“ nochmal toppen könnte, aber hier haben sie es mit Leichtigkeit durchgezogen! Spotifylink

Cavalera Conspiracy – Bestial Devastation (Review hier) Spotifylink

Marduk – Memento Mori (Review hier) Spotifylink

Captain Planet – Come On, Cat

Sehr schön, dass doch noch Mal ein Album der Nordlichter erschienen ist, könnte sogar ihr bestes sein! Spotifylink

Sacrifire – The Art Of Decay (Review hier) Spotifylink

Deer Anna – Sometimes I’m Dizzy When I Scream Spotifylink

Wunderschön ruhige Musik. Tolle Melodien, tolle Stimme. Danke nach Hamburg!

Wolfhetan – Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel (Review hier) Spotifylink

Kankar – Ascension (Review hier) Spotifylink

HONOURABLE MENTION!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

The Hirsch Effekt – Urian

Wie immer extrem geile Musik, die mich vom Hocker haut. Allerdings zündet sie manchmal extrem, manchmal kommt sie gar nicht an. Es braucht die richtige Stimmung, deswegen laufen die Scheiben nicht so sehr häufig. Aber wer diese Band nicht kennt, sollte sie wirklich mal antesten!

The Smashing Pumpkins – Atum

Wer kennst sie nicht? Die Band liebe ich! Diese Scheibe gefällt mir an sich nicht so gut, aber hat 2 wirklich extreme Punkte, die sie in diese Liste schieben!

1. Es ist ein Dreifach-Album, Herrgott!

2. Die Musik wurde Billy Corgan von seinem PC „entwendet“ und er wurde damit erpresst, dass sie vorab veröffentlicht wird. Also hat er eine Menge Geld bezahlt!

Drengskapur – Geist Der Wälder/Begrabene Tugenden

Wiederveröffentlichung, das erste Mal auf Vinyl

Drengskapur – Von Nebel Umschlungen/Rauhnächte

Wiederveröffentlichung, das erste Mal auf Vinyl

Immortal – War Against All (Review hier)

Trotz des potthäßlichen Covers, haben Immortal ihre beste Scheibe seit fast 25 Jahren rausgehauen. Zwar kein Album des Jahres, aber auch nicht weit davon weg.

Wie jedes Jahr habe ich mir selber eine Jahresplaylist bei Spotify erstellt, mit allem was bei mir so gelaufen ist und mich bewegt hat.

Wen sie interessiert, der darf sie gerne hören. LINK HIER!

INTERVIEW

Sacrifire (Interview ist in Arbeit, erscheint 2024)

KONZERTE

Nebula (Livebericht hier)

Ebbe / Ich habe unserem Raphael mal wieder von vor der Bühne auf die Finger geschaut, in einer schönen kleinen linken Livelocation in Bremen! Toller Abend.

FESTIVAL

Party.San (Festivalbericht hier)

BUCH

Blood Fire Death – The Swedish Metal Story

Ein Buch auf Englisch über Metal in Schweden.

Für mich besonders interessant war das Kapitel über Dead von Mayhem!

NETFLIX

Dahmer

The John Wayne Gacy Tapes

Barbaren II

1899

Im Westen Nichts Neues

Absolutes Fiasko: Woodstock ’99

Archive 81

Resident Evil

The Watcher

The Ripper (Doku Über Den Yorkshire Ripper)

The Last Kingdom – Seven Kings Must Die

The Sons of Sam – Ein Abstieg In Die Dunkelheit

Making A Murderer

AMAZON PRIME

Ringe Der Macht

Lore

SKY

The Last Of Us

True Detective Staffel 2 + 3

The Northman

The Outsider

Six Feet Under

Der Super Mario Bros. Film

PHYSISCH

True Detective Staffel 1

The Batman

XBOX ONE

It Takes Two

Ein echt tolles Spiel, was zwingend zu zweit gespielt werden muss!

PODCASTS

Kurt Krömer – Feelings

To Much Of Not Enough – A Silverchair Podcast

HÖRSPIEL

Dark Holmes

HÖRBUCH

Ich Bin Brian Wilson (Biographie von Brian Wilson von den Beach Boys)

Laura und ich haben uns über das Album von Ville Valo (ex-HIM) als VV ausgetauscht, da wir beide HIM verehrt haben oder immer noch tun

Die Gesangsmelodien sind gewohnt berührend, musikalisch waren wir weniger begeistert. Wir konnte uns zwar nicht auf einen Song einigen, waren uns aber sicher, dass Ville Valo durchaus mit einigen Stücken (meiner Meinung nach mit „In Trenodia“) sonntagsmorgens im ZDF Fernsehgarten auftreten könnte. Leider!