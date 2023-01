DROWNING THE LIGHT

„Haunter Of The Deep“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 13.01.2023

Label: Dark Adversary Productions

Azghor, der alleine DROWNING THE LIGHT ist, hat anscheinend viel Langeweile gehabt, bevor er mit der Musik angefangen ist. Aktuell ist er in 11 Bands aktiv und DROWNING THE LIGHT ist alles andere als unproduktiv (am heftigsten war 2009 mit 11 Veröffentlichungen, von denen 4 Alben waren).

Zumindest würde ich das bei 89(!!!!) Veröffentlichungen in 20 Jahren nicht so schnell behaupten. Alleine dieses Jahr und der Januar ist noch nicht mal rum gab es 2 EP´s mit je 3 Songs (habe ich unten angehängt) und dieses Album.

Das spannende bei DROWNING THE LIGHT ist immer, dass man nicht so ganz genau weiß, was man bekommt. Klar es ist immer Black Metal und der ist auch nie hochglanzproduziert aber es variiert trotzdem. Im Sound und auch von den Songs an sich. „Haunter Of The Deep“ gefällt mir wirklich sehr gut.

Das Schlagzeug ist relativ klar produziert im Gegensatz zu den Gitarren. Der mal hoch mal tief krächzende Gesang hat etwas Hall abbekommen. Die Keyboards nehmen schon einiges an Platz ein, wenn sie zu hören sind, unterstützen aber eher, als zu dominieren.

Die 8 Tracks (2 kürzere Instrumentalstücke) bringen es auf gute 36 Minuten, die für mich absolut hörenswert sind, wenn man auf rauen Black Metal steht in dem auch ein Keyboard und Melodie vorkommen darf. Wenn ich song empfehlen sollte, würde ich den Titeltrack und „Towards The Grail… (The Crimson Rune)“, die ersten beiden Tracks, nennen. Da gefällt mir die Stimmung am besten.

Ich stehe auf diese Band und bin gespannt, was da noch kommt! (hendrik)