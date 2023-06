AFSKY

„Om Hundrede År“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 15.03.2023

Label: Vendetta Records

Webseite: Bandcamp / Instagram / Spotify

AFSKY konnte mich schon 2018 mit ihrem Debüt „Sorg“ begeistern. 2020 folgte „Ofte Jeg Drømmer Mig Død“ (Review hier) und hat ordentlich einen drauf gesetzt. Die Folklore-EP „I Stilhed“ letztes Jahr entsprach dann nicht ganz so meinem Geschmack, aber mit „Om Hundrede År“ ist man jetzt, meiner Meinung nach auf seinem momentanen Zenit angekommen. Die 6 Songs in fast 45 Minuten sind das bisher stärkste Material, was der Däne Ole Pedersen Luk vorgelegt hat. „Sorg“ war ja noch sehr rau und puristisch, „Ofte Jeg Drømmer Mig Død“ entfernte sich etwas davon und war schon fast auf der Höhe vom aktuellen Album, jedoch ist das Songwriting auf Album Nummer 3 wesentlich ausgereifter.

Der Sound ist etwas runder, besser aufeinander abgestimmt und damit passender zum Material, welches (Achtung, Gedächtnisprotokoll!) auch abwechslungsreicher ausgefallen ist. Es ist absolut überhaupt kein Problem, die Platte am Stück zu hören und am Ende direkt wieder auf Play zu drücken. Von einem monotonen, langsamen 4/4 über Doublebassgeballer bis hin zu akustische Folklore und Blastbeats erlebt man hier alles. Die Gitarre surrt wunderbar, ist aber immer in der Melodie verhaftet, welche sich wunderbar ins Gehör fräsen kann, wie bei „Det Der Var“. Ich habe die Platte jetzt schon einige Male kreisen lassen und werde nicht müde, sie einen weiteren Durchgang laufen zu lassen. Der Gesang von Ole ist etwas rückwärtig gemischt, was sehr gut zum Gesamtsound passt und seine Emotionen im Gesang sind berauschend. Ich habe auf Facebook ein Video gesehen, wie er Vocals aufnimmt und bin sehr froh, dass er nicht direkt über oder unter mir wohnt, da würde ich echt Angst bekommen, dass in dem Moment jemand stirbt! Das sieht man ja auch auf jedem Cover, wobei mir das aktuelle wirklich am besten gefällt. Ein rundum gelungenes Werk. Geile Melodien. Genug Räudigkeit um nicht in den Kitsch abzudriften. Super ausgearbeitete Effekte auf den Instrumenten. Ruhige Momente und viel Geballer. Ich liebe diese Scheibe! (hendrik)