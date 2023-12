WOLFHETAN

„Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 08.12.2023

Label: Eisenwald

WOLFHETAN war mir neu, als ich die Vorabsingle „Das Atmen Der Steine“ hörte, obwohl „Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel“ bereits Album Nummer 3 in ihrer Diskografie ist. Allerdings liegen auch immer einige Jahre zwischen den Alben. „Entrückung“ erschien bereits 2006, „…Was Der Tag Nicht Ahnt“ folgte dann 2012. Für Fans einer Band natürlich lange Phasen der Ruhe, wenn dabei allerdings so ein Album wie „Vor Uns Das Feuer, Über Uns Der Himmel“ herauskommt, warte ich persönlich lieber länger, als mit halbgaren Full-Lengths überhäuft zu werden.

„Das Atmen Der Steine“ hat mich aber direkt so gepackt, dass ich das Album kaum erwarten konnte. Mit 11 Minuten 15 ist er zwar einer der längeren Tracks auf der Scheibe, sowas schreckt mich aber nicht ab. Schon gar nicht, wenn mich der Track so fesselt, dass ich ihn direkt 3 Mal hintereinander hören muss.

Das Konzept der Scheibe ist das philosophische Nachdenken über die Zeit!

Wow, also wirklich und nicht ironisch gemeint. Da hat man sich ja sein Ziel ordentlich hochgesteckt. Leider liegen mir keine Texte vor um die lyrischen Ergüsse zu begutachten. Dass muss ich unbedingt noch nachholen.

Musikalisch bin ich gepackt, wie schon lange nicht mehr von einer BM-Scheibe, bei der es nicht nur den „Knüppel aus dem Sack“ gibt. Hier sind so viele, unglaublich tolle Melodien untergebracht worden, sowohl in langsamen wie auch den schnellen Parts. Zudem gibt es immer wieder mehrstimmigen Gesang, der auch wirklich gelungen ist. Grade hier merkt man der Band ihre pagane Verbundenheit an.

Ich habe die Platte jetzt schon sicherlich 20 Mal gehört und bin immer noch hoch begeistert. Zudem habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf nach Bands gesucht, die man vergleichen könnte. Ehrlich gesagt, fällt mir da nicht eine ein, die einem Vergleich standhalten würde. Allerdings muss ich sagen, dass ich in mehreren Momenten an die guten alten Nagelfar denken musste. Stimmung und Mix sind da doch schon manchmal ähnlich. Der Mix gefällt mir sowieso sehr gut. Das Schlagzeug hat eine sehr gute Position bekommen und der Bass ist immer gut herauszuhören. Der Gesang ist nicht zu prominent gemischt, was eine schöne Stimmung erzeugt.

Auch der Sound gefällt mir sehr gut. Die Gitarren klingen wirklich geil (besonders, weil der Sound recht untypisch für Black Metal ist),das Schlagzeug auch und sowieso…

Für mich ein absoluter Glücksgriff, dass ich über „Das Atmen Der Steine“ gestolpert bin. (hendrik)