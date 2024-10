TRAKTAT

„Dogmatic Accusations“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 25.10.2024

Label: Breathe:Sun:Bone:Blood

Webseite: Bandcamp / Instagram

TRAKTAT ist eine Black Metal Band aus Bremen, die sich 2020 gegründet hat.

Wichtig ist ihnen, und sie möchten auf jeden Fall so wahrgenommen werden, dass sie eine antifaschistische DIY-BM-Band sind.

Zu ihrem Selbstverständnis haben sie mir folgendes zukommen lassen:

Wir sagen: Es gibt keinen Grund, auf die deutsche Geschichte stolz zu sein.

Wir sagen: Es gibt keinen Grund, auf die europäische Geschichte stolz zu sein.

Und wir sagen ganz deutlich: Es gibt keinen Grund, vor der Verantwortung für die Vergangenheit zu fliehen. Wir stehen für eine Welt ohne Grenzen, in der Menschen auf der Flucht nicht an den EU-Außengrenzen ertrinken!

Auch aus dem Pressetext:

Die Texte befassen sich mit den dunkelsten Seiten des Menschseins und den dunkelsten Seiten der deutschen Geschichte. Geboten wird ein Rundumschlag, gegen Nationalismus und Faschismus in all seinen Prägungen. Die Band sieht sich als Teil einer Bewegung, die sich gegen die rechten Strukturen und Denkmuster der heutigen Gesellschaft stellt.

Es gibt hier zwischen 2023 und ´24 schnörkellosen, selbst produzierten Black Metal zwischen sauberem Sound und Gerumpel, zwischen Tradition und Moderne!

Und es fließt auch immer mal Heavy Metal mit in die kalte Atmosphäre ein.

Gemastert wurde das Ganze von InteraktiverStillstand.

Die 3 weitestgehend anonymen Mitglieder bieten euch Black Metal mit viel Melodie, der meistens recht fix unterwegs ist aber auch nicht davor scheut, das Tempo herauszunehmen und auch mit BM-untypischer Rhythmik ihre Songs erfolgreich aufzulockern.

Der Sound gefällt mir ziemlich gut, wobei ich positiv auf die leidenden Vocals, die mit viel Hall viel Atmosphäre erzeugen hinweisen möchte.

Das Vinyl zu „Dogmatic Accusations“ könnt ihr direct bei der Band erwerben.

Die Tapeversion erscheint in Europa über Breathe:Sun:Bone:Blood und in den USA über Fiadh Productions.

Um den Release zu feiern ist ein Konzert am 15.11.24 im Magazinkeller in

Bremen geplant, bei dem auch GVLA, Irden und Teufelnacht spielen sollen!

Die Band wurde mir von Kollege Raphael schon wärmstens ans Herz gelegt und ich muss sagen, dass er da nicht übertrieben hat! Bei der Truppe werde ich dranbleiben! (hendrik)