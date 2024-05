Das Party.San lädt wieder mit extremem Metal!

Party.San Vorbericht 2024

Vom 08.-10.08.2024 ist es wieder soweit, das Party.San ruft!

Das 11. Mal in Schlotheim und mittlerweile das 14. Mal für uns selbst!

(Nächstes Jahr ist unser „Jubiläum“!)

Das für mich beste Extremmetalfestival!

Dieses Jahr werden euch die 3 Tage 135,70€ kosten (Ticket hier). In Kombi mit einem Armband (hier) oder einer DVD von 2010 (hier) kostet es 139,99€!

Für die, die das Festival noch nie besucht haben, hier unsere Berichte der letzten Jahre!

2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023

Bestätigt für 2024:

Als Headliner:

Abbath (spielt exklusiv auf einem deutschen Festival Immortalsongs),

Behemoth,

Sodom (spielen exklusiv eine Setlist, die aus den Wünschen der Besucher besteht)

Zusätzlich:

Afsky, Akhlys, Alkaloid, Anaal Nathrakh, Bastard Grave, Batushka (die, von K.Drabikowski), Bewitched (2 Mitglieder von Naglfar), Blood Fire Death (Bathory Tribute), Broken Hope, Cloak (Amis zum ersten Mal in Europa), Cryptopsy, Darkened Nocturn Slaughtercult, Disentomb, Enthroned, Eternal Champion (YEAH!), Hate, Hellripper, Heretoir, Imha Tarikat, Incantation, Iron Walrus (Samstag früh), Konvent, Kraanium, Left To Die (2 ehemalige Mitglieder von Death spielen in dieser Band Metal der an deren Alben Leprosy und Scream Bloody Gore orientiert ist), Legion Of The Damned, Malphas, Mephorash, Necrot, Obscura, Obscurity, Paradise Lost (als Ersatz für My Dying Bride), Phantom Winter, Regarde Les Hommes Tomber (Endlich!), Ritual Death, Rope Sect, Sacramentum (YEAH!), Schammasch, Solstafir (YES!), Stillbirth, Sulphur Aeon, Terrorizer (World Downfall Setlist) (Fuck Yeah!), Ultha, Ulthar, Unto Others, Varathron, Vorga, WILT