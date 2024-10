BEAUTY IN CHAOS

„Dancing with Angels“

(Wave/Pop/Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 24.07.2024

Label: Eigenproduktion

Homepage / Facebook / Bandcamp

Das in Los Angeles ansässige Kollektiv BEAUTY IN CHAOS hat sein viertes Studioalbum „Dancing With Angels“ herausgebracht, das acht eklektische und mitreißende Tracks enthält. Dieser musikalische Zirkus wurde 2018 von Gitarrist Michael Ciravolo von HUMAN DRAMA gegründet, der sich mit dem Grammy-nominierten Produzenten Michael Rozon von MINISTRY zusammentat.

Im Laufe der Jahre war diese Band eine wahre Drehtür an großen Legenden, mit Gastauftritten von Musikern THE CURE, MINISTRY, GENE LOVES JEZEBEL, BAUHAUS oder NINE INCH NAILS. Es ist wie eine mit Stars besetzte Soirée, bei der jeder Gast einen Trick im Ärmel hat und eine Geschichte zu erzählen hat. Bei „Dancing With Angels“ ist das nicht anders. Ciravolo und Rozon haben wieder einmal bewiesen, dass sie es mit den Besten aufnehmen können, und liefern ein Album ab, das so vielfältig und überraschend ist, dass man sich als alter Wave fühlt, als wäre man in den Spielzeugladen seiner Kindheit eingebrochen und hätte dort eine Nacht verbracht.

Eröffnet wird das Werk mit dem getragenen, dennoch effektvollen „Present tense“, bei dem keine Geringeren als William Faith and Sarah Rose Faith ihre Stimmen auf die Waagschale legen. „The Devil you know“ erscheint mit der betörenden Stimme von Kat Leon wie energiegeladener Dreampop, die samtenen Vocals konterkarieren mit ihrer leichten Fragilität die durchdringenden Saiten und sorgen so für einen verführerischen Klangkosmos. Danach lassen Wayne Hussey samt Frau Cynthia ein wenig atmospärischen The Mission-Charme in die Szenerie integrieren und einen wundervollen, sehr gefühlvollen Refrain treiben. „Holy ground“ blickt in Richtung Hardrock und besitzt diese typische Melodielinie der Band, die hier sehr Saitenorientiert daherkommt und auch das ein oder andere Solo bereithält. „Made Of Rain“ hat eine ausgeprägte, subtile Dunkelheit, die eine persönliche Leere füllt und gleichzeitig das BIC-Universum bereichert. Zusammen mit dem Rhythmus und der Melodie, die von Tish Ciravolo (Bass), Dirk Doucette (Schlagzeug) und Kerry Remsen (Violine) beigesteuert werden, ergibt sich eine wunderbar dunkle und delikate Multi-Union, die „Beauty In Chaos“ ausmacht. Ashton Nyte (THE AWAKENING) und BIC passen auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammen, die einfach natürlich und organisch zu sein scheint. Dazu schließt sich hier ein Kreis: Was mit „Storm“ begann, wurde mit „Made Of Rain“ abgeschlossen. (andreas)

TRACK LIST

1) Present Tense ft. William Faith and Sarah Rose Faith

2) The Devil You Know ft. Kat Leon

3) Diving For Pearls ft. Wayne Hussey and Cinthya Hussey

4) Echoes and The Angels ft. Leo Luganskiy

5) Kiss Me (Goodbye) ft. Julian Shah Tayler

6) Hollow ft. Cynthia Isabella

7) Holy Ground ft. Patrik Mata

8) Made of Rain ft. Ashton Nyte