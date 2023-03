ONDFØDT

„Det Österbottniska Mörkret“

(Black Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 28.04.2023

Label: Black Lion Records

Webseite: Facebook / Spotify / Instagram

Die finnische Band ONDFØDT war mir persönlich vorher kein Begriff, was ich jetzt zum Glück nachgeholt habe. 10 Jahre gibt es die Band schon und nach einer EP kamen 3 Alben, bis jetzt „Det Österbottniska Mörkret“ als erste Scheibe über Black Lion veröffentlicht wird.

Ein Intro und 9 abwechslungsreiche Songs in guten 40 Minuten erwarten euch. Finnischer Black Metal war nie so ganz meine Welt, meistens zu krass oder abgedreht. Aber ONDFØDT machen ihre Sache so gut, dass die Scheibe schon so eine Male auf meinem heimischen Teller rotierte. Abwechslungsreich mit allen Facetten von unheimlich bis böse, von atmosphärisch bis knallhart, von Blast bis riffbetont. Dazu mit einem saiteninstrumentbetonten Mix, in dem der Bass einen fast ebenbürtigen Platz erhalten hat. Auch das Schlagzeug hat einen sehr passenden Mix und Platz im Mix erhalten, sodass es viel Druck aufbaut, sich aber nie in den Vordergrund drängt. Vor allem die recht trockene Bassdrum klingt in Doubleparts, in denen nicht geblastet wird recht mächtig. Hier und dort kann man immer wieder Einflüsse von größeren skandinavischen BM-Bands heraushören, ohne dass es wie ein Plagiat klingt. Mit „Where Deaht Roams“ gibt es einen englischen Titel, der Rest ist dann wohl finnisch. Die Verbindung aus Musik, ihrer Darbietung, der Art des Corpsepaints und dem Cover ist ein durchweg (man könnte schon sagen) perfektes Paket geschnürt worden, dass sich definitiv jetzt schon in meine Jahresbestenliste gearbeitet hat, da das Album sehr homogen ausgefallen ist und es keine Ausreißer nach oben oder unten gibt, wobei man sagen kann, das die beiden Vorabsongs „Tvetalan“ und „Dödsrejson“ die Scheibe wirklich gut repräsentieren.

Finnland ist damit auf meiner musikalischen Weltkarte etwas größer geworden.

Vielen Dank! (hendrik)