CARNAL TOMB

„Dismembered Flesh“

(Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 09.10.2024

Label: Seven Metal Inches Records

Webseite: Linktree / Bandcamp

CARNAL TOMB – Special Release zum 10-jährigen Bandbestehen

Im Oktober diesen Jahres jährt sich das Bandbestehen der Berliner Death Metal-Institution CARNAL TOMB bereits zum 10ten Mal. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir werden alt.

Anlässlich dieses Jubiläums hat sich die Band ein kleines Schmankerl einfallen lassen und veröffentlicht zum Auftakt ihrer Tour mit ENGULFED am 09.10.2024 eine 7″ Vinyl mit zwei Coversongs. Hierbei handelt es sich natürlich nicht um willkürlich gewählte Titel. Mit den Songs huldigt man zwei Bands, die einerseits zur Gründung der Band beigetragen haben und andererseits einen wesentlichen Einfluss auf den Grundgedanken und Grundsound hatten und darüber hinaus eine von ihnen nicht wenig Einfluss auf die Namenswahl der Band aufweist. Die Rede ist von DISMEMBER und GRAVE. Für die besagte EP wurden zum einen der DISMEMBER Song „Dismembered“ und zum anderen der GRAVE Song „Extremely Rotten Flesh“ gewählt. So trägt die EP den passenden Namen „Dismembered Flesh“, und genau so hört sie sich auch an. Wie ein wild zerstückelter Cadaver, eitrig und modrig, jedoch mit der von der Band gewohnten Charakterisierung und Präzision. Nachhaltig und sich immer tiefer grabend, wie ein rostiger Nagel, der dem Hörer zwischen die Zehen getrieben wird, um nach und nach das umliegende Fleisch entzündlich rotten zu lassen. Besser hätte man eine Hommage nicht gestalten können? Doch! Und zwar mit einem passenden Cover mit Bandlogo im DISMEMBER-Style (beides umgesetzt von Skaðvaldur, der schon mehrfach für die Visualisierung der Band zuständig war).

Den ersten Song der EP „Dismembered“ gibt es bereits als Singleauskopplung auf den einschlägigen Digitalanbieterplattformen zu hören. Veröffentlicht wird die EP über Seven Metal Inches Records in zwei verschiedenen Varianten und wird digital und als Download zur Verfügung stehen. Ein Muss für jeden Fan der Alten Schule! (yves)