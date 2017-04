“Gaudeamus Igitur”

(NDW / Electro)

Wertung: Gut

VÖ: 28.04.2017

Label: Oblivion / SPV

Mit dem neuen Mini Album “Gaudeamus Igitur” gibt es neuen Stoff aus dem Hause WELLE:ERDBALL. In dieser neuen Sendung lassen uns Honey und Alf an 10 Stücken teilhaben, was bedeutet, dass die Bezeichnung Mini Album schon an Untertreibung grenzt.

Das Stück “Vespa 50N Special” hat das Cover sichtlich inspiriert und ist ein klassischer WELLE:ERDBALL Song wie man ihn kennt. Gewagt ist es das Studentenlied aus dem 18. Jahrhundert “Gaudeamus Igitur” zu vertonen. Man bliebt hier allerdings bei der zeitgenössischen Hymne und somit ist dieses Stück wohl eher weniger geeignet um Live Party zu machen. “20.000 Meilen unter dem Meer” ist in zwei Versionen zu hören, hier herrschen wieder die typischen synthetischen WELLE:ERDBALL Sounds vor um mit Kapitän Nemo in der Nautilus aus große Abenteuer zu gehen. “Die letzte Chance zu Leben” ist ein 80er Jahre Schlager Cover Stück das im Heimorgel Sound vorgetragen wird und genau in den Humor dieser Band passt. Mit “Nur mit mir allein” hat man nochmal eines der schönsten Stücke aus der Vergangenheit neu vertont. Dieses Stück ist ein echter Evergreen geworden, super das das Stück wieder mit dabei ist.

Dieses Mini Album macht Spaß und deckt alle Facetten dieser Kult-Band ab. Seht zu das ihr auf den anstehenden Konzerten mit dabei seid um den Klängen dieser Sendung zu lauschen und euch zu erfreuen. (michi)

Tracklisting

01 Vespa 50N Special 04:23

02 Gaudeamus Igitur 02:04

03 20.000 Meilen unter dem Meer 04:30

04 Die letzte Chance zu leben 04:15

05 L’inconnue de la Seine 00:00

06 Nur mit mir allein 02:38

07 Polyarmorie 03:54

08 Stirb mir nicht weg (C=64) 03:34

09 1000 Engel (Tax-5 Remix) 05:17

10 20.000 Meilen unter dem Meer (Tax-5 Remix) 04:30

WELLE: ERDBALL live 2017:

28.04.2017 Oberhausen Kulttempel

29.04.2017 Bremen Tivoli

30.04.2017 Berlin SO 36

01.05.2017 Hannover Musikzentrum

05.05.2017 Magdeburg Factory

06.05.2017 Wiesbaden Schlachthof

11.05.2017 Nürnberg Hirsch

12.05.2017 Erfurt From Hell

13.05.2017 Dresden Reithalle

19.05.2017 Rostock MAU Club

20.05.2017 Flensburg Roxy

25.05.2017 München Theaterfabrik

26.05.2017 Wien Szene

27.05.2017 Mannheim MS Connexion Complex

08.07.2017 Ulm Ratiopharm Arena @ Volle Kraft Voraus Festival