“Join The Dark Side – We Have The Music”

(Label Compilation)

Wertung: Gut

VÖ: 11/2018

Label: afmusic

Webseite

Das sympathische Indie Label afmusic hat anlässlich seines 10-jährigen Bestehen eine Compilation herausgebracht. Die CD beinhaltet 14 Stücke der stärksten Zugpferde des unter Vertrag stehenden Bandrepertoire. Um das für die Fans interessanter zu gestalten hat man vorrangig Tracks ausgewählt, die so bisher noch nicht auf CD zu haben waren.

Das Label hat vor allen richtig gute Gothic Rock Bands auf dieser Compilation zusammengefasst, die zwar nicht die ganz große Aufmerksamkeit in der Szene erfahren, allerdings musikalisch locker den ganz großen Bands dieser Szene das Wasser reichen können. Die Message ist klar, warum immer die Bands aus den 80er Jahren spielen wenn es doch viele junge ebenbürtige Künstler gibt. Jedes der folgenden Stücke beweist, dass die Bands eben mehr sein sollten als nur Geheimtipps. (michi)

Trackliste:

1.The Foreign Resort – Buried

2.(((S))) – House

3.The Knutz – The Cave

4.Rhombus – Timeless and Elegant

5.Golden Apes – Voykova

6.The Silence Industry – (I) Believe

7.The Transisters – Electromagnetic(New)Wave

8.Shearer – Repsol’s Dirty Dreams!

9.Supreme Soul – House of Pleasures

10.Smoke Fish – We’re gonna have a good time

11.Emerald Park – For Tomorrow (Park Remix by Danish Daycare)

12.The Search – Adora

13.Principe Valiente – When I Learned to Crawl (Live Piano Version)

14.Art Noir – Time and Eternity