Wertung: Gut

VÖ: 25.10.2018

Label: Echozone

THE WIDE ist ein vierköpfiges Projekt aus Musikern, die auf etliche Jahre im Musikgeschäft zurückblicken können. Man war bei Bands wie DEAD GUITARS, 12 DRUMMERS DRUMMING uva aktiv.

“Paramount” ist nun ihre Veröffentlichung auf der wir 10 sehr ehrliche und authentische Stücke hören können, die sehr stimmungsvoll und voller musikalischer Finessen stecken. Auf dem ersten Blick ist die Musik recht einfach gestrickt, doch je tiefer man in die Sounds von THE WIDE eindringt um so mehr gibt es zu entdecken. Die Stücke fließen sehr harmonisch und es gibt jede Menge schöne Melodien zu entdecken. Vor allem das Zusammenspiel aus E- und Bassgitarre schafft es immer wieder sehr überraschende Klänge zu erzeugen und damit viel Spannung zu verbreiten.

Wer IndieRock, NewWave oder anspruchsvollen Pop-Rock liebt ist hier genau richtig. In Zeiten wo man immer mehr den EIndruck hat das Musik immer kurzlebiger wird, kann man sich doch freuen wenn es auch wieder Dinge zu hören gibt die einen Hauch von Ewigkeit versprühen! (michi)