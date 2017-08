THE LURKING FEAR

“Out Of The Voiceless Grave”

(Death Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 11.08.2017

Label: Century Media Records

Webseite: Facebook

Eigentlich finde ich es doof, wenn man in einem Review auf die anderen Bands der einzelnen Mitglieder hinweist da es ja nicht um die anderen Bands gehen sollte, aber hier ist das Ganze wohl kaum noch zu toppen deswegen folgt eine lange Liste. Mitglieder dieser All-Star-Band sind:

Tomas Lindberg – Vocals (At The Gates, Disfear, ex-Lock Up, ex-The Crown, ex-Skitsystem)

Jonas Stålhammar – Guitar (Bombs Of Hades, God Macabre, ex-The Crown)

Fredrik Wallenberg – Guitar (Skitsystem)

Dread – Bass (Disfear, ex-Marduk, ex-Edge Of Sanity)

Adrian Erlandsson – Drums (At The Gates, The Haunted, ex-Brujeria, ex-Cradle Of Filth, ex-Paradise Lost)

Was für eine Auflistung und dabei sind noch längst nicht alle Bands untergebracht.

Prinzipiell finde ich solche Bands nicht einmal mehr interessant, aber hier musste ich unbedingt reinhören, weil Tompa eigentlich immer überzeugt und bin dafür auch echt belohnt worden.

Death Metal der alten Schule wird mir um die Ohren gehauen, der aber eine dezente Modernität aufzuweisen hat. Quasi ein Potpourri aus dem Besten aus amerikanischer alter Schule in das natürlich aufgrund der Herkunft der Jungen immer wieder Svensk Dödsmetall einfließt.

Trotzdem und zum Glück heben THE LURKING FEAR sich von der großen Masse der neuen old school Bands ab, indem sie sich einen modernen Sound zugelegt haben, der aber räudig genug ist dir sofort das Haupthaar nach hinten zu blasen.

Auch Melodien werden nur sparsam eingesetzt, natürlich gibt es welche, aber diese werden gut dosiert angewendet.

Die Band profitiert natürlich auch von der extremen Menge an Erfahrung der einzelnen Personen.

Ein sehr organischer Sound mit Sägegitarren und gutem Drumsound, welcher durch sein gutes Mixing noch besser ist.

Selten bin ich so von einem Debüt einer All-Star-Truppe gepackt worden. Für mich sogar in der Liste aller Tompa-Alben recht weit oben. Ich bin sehr froh letztes Wochenende auf dem Party.San ihrem 4. Auftritt überhaupt beigewohnt zu haben. They kick ass! (hendrik)