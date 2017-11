THE CASCADES

“Diamonds and rust”

(Gothic Rock)

THE CASCADES ist eine deutsche Gothic Rock Band deren Geschichte bis in das Jahr 1988 zurückreicht. Es hat allerdings bis zum Jahre 2001 gedauert bis mit “Nine66” das erste Album veröffentlicht wurde. Darauf folgten drei weitere Longplayer (“Corrosive Mind Cage”, “Spells And Ceremonies”, “Dead Of Dawn”), bis 2006 mit Sänger und Bandgründer Markus Wild, der danach die Band verließ. Nach einem weiteren Album (“Something To Happen”) mit Ben Richter als Sänger wurde es still um die Band.

Nun sind sie mit Gründungsmitglied Markus Wild am Mikrofon wieder zurück und präsentieren auf der Doppel-CD “Diamonds And Rust” eine beeindruckende Werkschau ihres Schaffens mit zwei neuen Songs, den besten Titeln der offiziellen Alben sowie einer besonderen Zusammenstellung mit bisher unveröffentlichten Songs und Demo-Versionen. Vorab wurde bereits die neue Single “Wenn der Regen kommt” am 13.10. zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht. Die Band arbeitet zudem an neuem Material, welches für einen Release im kommende Jahr produziert wird.

“Diamonds and rust” ist ein Werk das die Band in drei Epochen präsentiert. Zum einen gibt es die Zeit von 1988 bis 2001, also vor dem ersten Album. Dann natürlich noch die Phase der vier Alben mit seinen markantesten Stücken und dann final ein Ausblick in die Zukunft. Hierzu gehört auch dann das Stück “Wenn der Regen kommt”.

Die Doppel CD kommt in einem sehr schönen Digipack welches die insgesamt 28 Titel sehr schon einhüllt. (michi)