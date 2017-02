THE AUTOPSIES

“A Memoir From The Morgue”

(Psychobilly)

Wertung: Gut

VÖ: 2017

Label: Killjoy Records

Facebook

So klingt Psychobilly! Fast schon könnte man meinen ist dies in Vergessenheit geraten. Doch die Amis von THE AUTOPSIES lernen uns dies wieder und das in einer beeindruckenden Form und mit einer ordentlichen Portion Wahnsinn. Mit einer perfekten Dosis an Dunkelheit und Melodie machen die Jungs mächtig Dampf und lassen den Bass und die Klampfe mächtig glühen. Auch der Gesang bietet die passende Portion aus Tempo und Aggressivität sodass hier wohl jedes Old School Psycho Herz ordentlich ins wrecken gerät.

Die 3 Stücke auf dieser wunderschönen Single Vinyl machen allesamt mächtig Spaß und lassen auf jede Menge neuen Stoff in der Zukunft hoffen. Erhältlich ist das gute Stück natürlich in schwarz sowie limitiert in blutrot (50 Stück, gibt’s nur bei der Band selbst) und transparent/gelb (50 Stück, Killjoy Records Edition).

Tolle Mucke und ein richtig guter Fang für das sympatische Label Killjoy Records. (michi)