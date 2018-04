SAXON

“Saxon”

(Heavy Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 30.03.2018

Label: BMG Company

Webseite:

Am 21. Mai 1979 erschien die wohl erste Scheibe der später sogenannten NWOBHM-Bewegung. Das Debüt von SAXON!

Die fetzigen 28:45 Minuten werden fast 40 Jahre später erneut aufgelegt und sind mit jeder Menge Bonus versehen, so wächst die Gesamtspielzeit mal eben von den 28 auf 78 Minuten an.

5 Demosongs von 1978, als die Band noch den Namen „Son Of A Bitch“ trug.

6 Songs einer BBC Radio Show von 1980!

3 Liveaufnahmen vom ersten Monsters Of Rock Festival überhaupt!

Wenn das mal nichts ist.

Zur Scheibe an sich muss man eigentlich nicht mehr viel sagen, da SAXON seit dieser Scheibe Pioniere des NOWBHM und eine der erfolgreichsten britischen Rock Acts aller Zeiten sind.

Der Sound der NWOBHM ist hier schon klar zu erkennen, SAXON haben aber noch Progressive und Glam-Einflüsse vorzuweisen.

Die Neuauflage erscheint auf Splatter/-Swirl Vinyl, die CD liegt mir als 24-seitiges Mediabook vor, welches nicht nur die Texte sondern auch viele seltene Fotos enthält.

Schönes Ding! (hendrik)