PORN “The Ogre Inside” (Industrial Rock)

“The Ogre Inside”

(Industrial Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 20.10.2017

Label: Echozone

“The Ogre Inside” ist das dritte Album der französischen Gothic-Industrial-Rock Band PORN. Der letzte Longplayer liegt schon 6 Jahre zurück, zwischenzeitlich wurde man aber mit einem Remix Album bei Laune gehalten. Der Kopf der Band Phillipe Deschemin was aber nicht faul in der Zeit, er hat sich als Science Fiction Autor versucht und hat auch bei seinem Nebenprojekt AN EROTIC END OF TIMES ein Album herausgebracht.

Die neun Stücke auf “The Ogre Inside” erinnern sehr an den typischen 90er Jahre Industrial Rock. Gute geradlinige Rockstücke die immer wieder durch elektronische Elemente und Samples intensiviert werden. Der Gesang ist clean und ungezerrt, erinnert aber durch seine brüchige Tonlage so manches mal an den Herren Manson. Die Tempoarbeit ist sehr variantenreich, sodass hier eine angenehme Abwechslung zu verspüren ist. Leider gibt es keine wirklichen aggressiven Wutausbrüche, sodass man nach dem oberen brachialen Level vergebens sucht.

In Summe ein gutes Album, dass allerdings keine neuen Maßstäbe setzen kann. Für Fans dieser Musik ist “The Ogre Inside” aber eine hörenswerte Erweiterung der Musiksammlung. Ich hätte mir ein paar mehr Ecken und Kanten gewünscht. (michi)