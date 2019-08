ILLDISPOSED

“Reveal Your Soul For The Dead”

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 23.08.2019

Label: Massacre Records

Webseite: Homepage, Facebook, Bandcamp

Warum auch immer habe ich ILLDISPOSED Anfang der ´0er als substanzlose Spaßcombo abgespeichert. Anscheinend habe ich mich all die Jahre getäuscht, oder die Band verwechselt. Auf jeden Fall trifft meine alte Meinung absolut nicht auf das aktuelle Werk zu.

“Reveal Your Soul For The Dead” ist wirklich guter, eigenständiger Death Metal.

Spontan fällt mir keine Band ein, die ich mit ihrem teils groovigen, teils recht melodiösen Material vergleichen könnte.

Klar, erfunden wird hier nichts neu, aber auf Album Nummer 14 (ja, die Jungs machen es schon fast 30 Jahre) gibt es einige Merkmale, die nicht einfach typisch dem Genre entsprechen.

Der Gesang ist sehr verständlich und wenn ich das richtig höre mit einem minimalen Verzerrer versehen worden.

Hier geht es nicht ausschließlich um Geschwindigkeit oder darum zu zeigen, was man auf dem Griffbrett bzw. an den Kannen alles so schaffen kann. Der Song ist wichtiger, als das Können zu präsentieren.

Auf jeden Fall bin ich positiv überrascht, dass meine Meinung, bzw. Erinnerung so sehr daneben lag.

Sorry, Jungs. Das musste ich hier unbedingt klarstellen.

(hendrik)