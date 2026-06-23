IGNIFANIA

„El Eco De Las Mil Batallas“

(Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 17.04.2026

Label: Schattenkult Produktionen

Webseite: Bandcamp

In ihrem 9. Bandjahr beglücken uns die Chilenen von IGNIFANIA mit ihrem „Echo der tausend Schlachten“ nach einer EP in 2020 mit ihrem ersten Langeisen!

Wie oft in südamerikanischem Schwarz- oder auch größer, Extremmetall geht man recht räudig zu Werke. Als grobe Orientierung kann man hier schon die zweite Welle des Black Metal anvisieren, allerdings waren die Bands größtenteils weniger melodiös unterwegs, bzw. waren die Melodien damals oft nicht so filigran, wie im Opener „Bajo La Sombra De Un Abismo Radiante“. Das hat IGNIFANIA dann an neueren Einflüssen mit eingebaut. Vom Sound her ist man aber schon nah an alten Sachen dran. Das Schlagzeug rumpelt und flirrt. Das Tremolopicking macht die Gitarren eher zu einem sphärischen Teppich und der Gesang hat eine ziemlich große Schippe Hall für eine geile Wirkung abbekommen, wobei der Gesang an sich schon aus dem Gros der Erscheinungen positiv heraussticht, da es eben nicht das typische BM-Gekeife ist. Den Bass kann man bei genauerem Hinhören recht gut vernehmen. Die Texte sind komplett auf Spanisch verfasst, was von meinen Ohren bei dem Hall und der Räudigkeit aber gar nicht wahrgenommen wird. Der Mix lässt eine gewisse Menge Chaos durchscheinen, was musikalisch eher weniger gegeben ist. Ich kann hier keinen Track besonders hervorheben, da es weder Spitzen noch Täler im Verlauf der Platte gibt, empfehle aufgrund der Atmosphäre daher sich „El Eco De Las Mil Batallas“ in Gänze zu geben und die Atmosphäre wirken zu lassen.

Hier gibt es echten Underground zu hören und sehen. Wer seinen Black Metal räudig mit Melodieanteil mag, sollte hier mal ein Ohr riskieren. Ich bin von der Atmosphäre geflasht! Und auch die optische Aufmachung spricht mich an! (hendrik)

En su noveno año de existencia, los chilenos de IGNIFANIA nos deleitan con “El Eco de las Mil Batallas”, su primer álbum de larga duración, después de haber publicado un EP en 2020.

Como ocurre a menudo en el black metal y, en general, en el metal extremo sudamericano, la propuesta es bastante cruda y áspera. Como referencia aproximada, se puede pensar en la segunda ola del black metal; sin embargo, aquellas bandas solían ser menos melódicas, o bien sus melodías no eran tan refinadas como las que se escuchan en el tema de apertura, “Bajo la Sombra de un Abismo Radiante”. IGNIFANIA incorpora además influencias más modernas. En cuanto al sonido, no obstante, se mantiene muy cerca de las raíces más antiguas del género.

La batería retumba y chisporrotea. El tremolo picking convierte las guitarras en una especie de manto atmosférico, mientras que la voz está cargada con una buena dosis de reverberación que produce un efecto excelente. Además, el registro vocal destaca positivamente entre muchas otras propuestas, ya que no se trata del típico chillido característico del black metal. El bajo puede apreciarse bastante bien si se escucha con atención.

Las letras están escritas íntegramente en español, aunque mis oídos apenas logran percibirlas debido a la reverberación y a la crudeza general del sonido. La mezcla deja entrever una cierta dosis de caos, aunque musicalmente esto no se refleja tanto. No puedo destacar ninguna canción en particular, ya que el álbum no presenta ni grandes picos ni momentos flojos. Precisamente por su atmósfera, recomiendo escuchar “El Eco de las Mil Batallas” de principio a fin y dejarse envolver por ella.

Aquí encontramos auténtico underground, tanto en lo musical como en lo visual. Quienes disfruten del black metal crudo pero con un componente melódico deberían darle una oportunidad. ¡La atmósfera me ha dejado impresionado! Y la presentación visual también me resulta muy atractiva. (hendrik)