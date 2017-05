ENSLAVED

“Roadburn Live”

(Prog/Viking Metal)

Wertung: Ohne Wertung

VÖ: 19.05.2017

Label: By Norse / Membran

Webseite: Homepage

“Roadburn Live” ist das erste offizielle Livealbum der Norweger ENSLAVED, die seit über 25 Jahren die Szene prägen. Aufgenommen wurden die Songs 2015 bei einem Auftritt beim Roadburn Festival, worüber Sänger Grutle Kjellson sagt: “I’m generally not a huge fan of live albums, I like to be present at a show, to grasp the energy of the band and to witness the, sometimes, magical symbiosis that occurs between the band and the audience. I am, however, a huge fan of the Roadburn Festival! I consider this to be my all time favorite, both as a musician and as a guest. Therefore; if ever Enslaved were to release a live album, it had to be from a Roadburn show! I hope you will enjoy this piece of wax as much as we did recording it!”

Auf dem Album sind vor allem Tracks aus der “neueren”, progressiver ausgerichteten Phase der Band zu finden, darunter Tracks von den Alben “In Times”, “Riitiir”, “Isa”, “Below the Lights” und “Monumension”. Als Gäste mit an Bord sind u.a. Einar Selvik (Wardruna), Aðalbjörn Tryggvason (Sólstafir), Per Wiberg (Opeth, Candlemass) und Menno Gootjes (Focus). Mit dem Led Zeppelin Track “Immigrant Song” bringen sie zudem zum ersten Mal einen Coversong auf einem Album unter. Daneben ist das Livealbum das letzte Release mit Herbrand Larsen. Insgesamt bieten ENSLAVED bei ihrer einstündigen Show ein breites Angebot ihrer Schaffensphase, mit dem Anhänger der Norweger durchaus zufrieden sein dürften. Wem die Tracklist zusagt, dem bietet sich hier ein doch recht intensives Liveerlebnis in Audioform, das in Europa u.a. auf Vinyl 500 Mal als “Transparent Edition” erscheinen wird. (eller)

“Roadburn Live” Line-Up:

Ivar Bjørnson (guitars, keys)

Grutle Kjellson (vocals, bass)

Arve Isdal (guitars)

Cato Bekkevold (drums)

Herbrand Larsen (keyboard, keys)

TRACKLIST

1. Building With Fire

2. Death in the Eyes of Dawn

3. In Times

4. Daylight

5. Convoys to Nothingness

6. As Fire Swept Clean the Earth

7. Isa

8. Immigrant Song