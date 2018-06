EISREGEN

“Satan liebt dich (EP)”

(Dark/Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 2018

Label: Massacre Records

Webseite: Homepage / Facebook

Bevor im Oktober das neue Album “Fegefeuer” veröffentlichen will, erscheint mit “Satan liebt Dich” eine 7-Track EP auf der die Band mal wieder zwischen Genie und Wahnsinn schwebt. Mein Lieblingstrack “Onkel Fritze” erzählt in perfekter EISREGEN Manier die Geschichte von Serienmörder Fritz Haarmann. Eine Interpretation dieses Songs gibt’s ebenfalls mit “Menschenmetzger Fritz”, geschaffen von Yantit (hier als Transilvanian Beef Club). Wo wir schon beim Covern sind, Martin Schirenc spielt eine PUNGENT STENCH typische Version von “Mein Eichensarg”, im Gegenzug revanchieren sich EISREGEN mit dem PUNGENT STENCH Song “For God Your Soul”. Darüberhinaus gibt es mit “13 russische Krebsschweine” eine Art EISREGEN Medley und mit “Fahlmondmörder” und dem Titeltrack der EP noch zwei weitere neue Tracks. Die EP lohnt sich also für Fans, aus meiner Sicht vor allem wegen des Covers von “Mein Eichensarg” und dem “Onkel Fritze” Schmaus. (eller)

TRACKLIST

1. Fahlmondmörder

2. Satan liebt dich

3. Onkel Fritze

4. Menschenmetzger Fritz (Transilvanian Beef Club)

5. For God Your Soul

6. Mein Eichensarg (Schirenc plays Eisregen)

7. 13 russische Krebsschweine