CONVICTIVE

“Schemen”

(Black Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 06.04.2018

Label: STF Records

Webseite: Facebook, Bandcamp

Deutschsprachiger Black Metal mit weiblichem Gekeife!

Macht mich erstmal positiv interessiert.

Nachdem ich das Debüt der Nordrhein-Westphalen von CONVICTIVE aber reingeschmissen habe, legt sich das Interesse leider ziemlich schnell.

Einiges Positives gibt es zu berichten.

Sängerin Jay macht einen wirklich guten Job und die Instrumentenfraktion versteht etwas von ihrem Job.

Was mir das Hörerlebnis verleidet ist definitiv der Sound.

Mir persönlich viel zu trocken, das Schlagzeug klingt viel zu unorganisch, die Gitarren könnten einiges mehr an Dampf vertragen und der Mix ist leider auch nicht mein Geschmack. An Bass fehlt es der Produktion nicht, aber für mich sind zu viele Höhen zu vernehmen. Das trockene Schlagzeug ist sehr vordergründig gemischt und nimmt dadurch etwas Platz für die Gitarren. Musikalisch ein gutes Mittelfeld, steht und fällt die Scheibe für mich mit der Produktion. Da ist noch einiges an Luft nach oben! Ansonsten ganz ordentlich! (hendrik)