CONTROLLED COLLAPSE

“Post-traumatic stress disorder”

(Industrial-Rock)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 14.04.2017

Label: Alchera Visions / Machineries / audioglobe

www.controlled-collapse.com

CONTROLLED COLLAPSE sind der beste Beweis das ich irgendwie nicht mehr so richtig mitbekomme was es so neues auf dem Markt gibt. Die Band aus Polen hat mit “Post-traumatic stress disorder” ihr inzwischen drittes Album am Start und kann auch schon auf Support Erfahrungen als Vorband von COMBICHRIST und AESTHETIC PERFECTION zurückblicken.

Das Album “Post-traumatic stress disorder” überzeugt von der ersten Sekunde an mit “Create The Change”, einem energiegeladenen Crossover Industrial Stück. Gut verschachtelte Sequenzer und griffige Gitarrenriffs bieten die Basis für den stellenweise äußerst aggressiven Gesang der mitunter an COMBICHRIST erinnern kann. Selbiges gilt noch mehr für den folgenden Track “Burn The Bridges” bei dem vor allem die brüllenden Shouts ins Mark gehen und einen starken Eindruck hinterlassen. Die Songs gehen aber nicht nur direkt und geradlinig voran, oft sind es gerade die raffinierten Breaks und Tempowechsel die die Stücke sehr spannend gestalten. Generell ist der Sound des Albums hervorragend ausbalanciert zwischen Aggressivität und Dunkelheit. Zum Glück spart man sich die oft sehr nervigen flirrenden Keyboards, die vor allem die italienischen Bands dieses Genre prägen. Nicht jeder Track ist ein Volltreffer in meine Geschmackspräferenz, trotzdem macht dieses Album in Summe richtig viel Spaß und lässt sich als Ganzes wirklich sehr gut genießen. Als Anspieltipp für die Freunde von etwas düsteren Klängen eignet sich “Thoughts & Dreams” das mit starker Rhythmik und einer hervorragenden Song Atmosphäre überzeugt.

In Zeiten, in denen eine Band wie die oben genannte Referenz, immer mehr Entfremdung in mir auslöst, freue ich mich tierisch über jedes richtig gute Industrial oder Electro Album. Dieses Werk aus Polen kann ich auf jeden Fall dazu zählen!

Neben der normalen Albumversion haben CONTROLLED COLLAPSE zusätzlich für ihre Fans eine limitierte Auflage von 100 Boxen mit einer Bonus-CD mit B-Seiten und Remixes exklusiv zu bestellen auf www.controlled-collapse.com vorbereitet! (michi)