CIGARETTES AFTER SEX

“Cigarettes After Sex”

(Ambient Pop)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 09.06.2017

Label: Partisan Records

Nach zwei EPs, von denen die Tracks “Nothings Gonna Hurt You Baby” und “Affection” bekannt wurden und dem Stück „k“ das über 70 Millionen Plays bei Youtube verzeichnen konnte, ist nun 9 Jahre nach der Gründung der erste Longplayer von CIGARETTES AFTER SEX in den CD Regalen. Die Band hat bereits über 240.000 Facebook-Freunde und die Konzerte in Deutschland waren auch alle ausverkauft. Bei so vielen Vorschusslorbeeren blieb die spannende Frage, ob man es auch schafft über ein komplettes Album diese großartige Qualität an dunklen und sehnsüchtigen Stücken zu erschaffen.

Es ist der fließende und beruhigende Sound von Sänger und Gitarrist Greg Gonzalez, Keyboarder Phillip Tubbs, Bassist Randy Miller und Schlagzeuger Jacob Tomsky der eine unglaubliche Dichte zu erzeugen vermag. Wundervolle Melodien voller Melancholie und Einfühlsamkeit umschmeicheln den androgynen Gesang und schaffen eine schwermütige Stimmung die seinesgleichen sucht. Es fällt dabei schwer einzelne Highlights aus dem Album zu nennen, denn allesamt klingen grandios

Ich denke die Video Beispiele sagen genug, mehr als es Worte vermögen. Wer sich davon angesprochen fühlt sollte ohne zu zögern auf das komplette Album zugreifen ohne auch nur im Geringsten enttäuscht zu werden! (michi)