BRANDGEFÄHRLICH

“Hartbitter”

(Punk/Rock)

Wertung: Geht so

VÖ: 30.08.2019

Label: Boersma Records

Webseite: Facebook

PUUHHHH!

BRANDGEFÄHRLICH wirken auf mich eher wie ein zahnloser Tiger!

Deutschpunk, Rock und Rock´N´Roll in einen Topf geworfen. Mit einem dumpfen, zu wenig differenzierten Sound gemixt und getoppt mit Texten die öfter mal am guten Geschmack oder auch an der Peinlichkeit schrammen.

Gut, ist natürlich alles Geschmackssache, aber mich packt hier weder der Sound, noch die Musik, noch die Stimme, noch die Texte. Was soll ich da noch sagen?

Hört es euch lieber selber an…

(hendrik)