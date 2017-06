BLOOD

“Mental Conflicts”

(Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 23.06.2017

Label: VIC Records

Webseite: Homepage, Facebook

Im März 1986 wurde die Legende BLOOD aus Fun-Noisecore Band in Deutschland gegründet.

Im Juni 1987 kam Ventilator dazu und das ganze wurde strukturierter und ernsthafter.

Ihr 4. Album „Metal Conflicts“ wird jetzt über VIC Records wiederveröffentlicht.

Herrliche 20 Tracks in guten 39 Minuten bringen hier den alten Flow von Deathgrind aus Mitte der Neunziger in euren Player!

Es rumpelt und schraddelt an allen Ecken und Kanten, der Sound ist schön dumpf und old school, an der Aufnahme an sich ist anscheinend nichts gedreht worden.

Das macht für mich aber auch hier grad den Reiz aus, schön altes Rumpelgeballer im Originalsound. Alles schön bassig, tief, recht räudig. Da bekommt man fast schon eine Gänsehaut!

Zusätzlich gibt es hier ein komplett neues Booklet, welches von Gitarrist Eisen selbst designed wurde. (hendrik)