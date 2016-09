ASSEMBLAGE 23

“Endure”

(Future Pop)

Wertung: Gut

VÖ: 09.09.2016

Label: Metropolis Records

Webseite

Nach “Bruise” im Jahre 2012 folgt nun das Folgealbum “Endure”. Seit Ende des letzten Jahrtausends ist Tom Shear nun mit ASSEMBLAGE 23 in der Electro Szene unterwegs und es war bisher immer Verlass auf die Musik. Eingängiger Synthie Pop, EBM der softeren Gattung oder aber Futurepop, das sind so in etwa die Gernebeschreibungen die man der Musik zuschreiben kann.

Genau hier findet man auch schnell “Endure” wieder. “Afterglow” ist so ein typisches Stück das perfekt arrangiert ist für die Tanzflächen, die passende Dynamik durch die Beats und obendrauf ein sehr eingängiger Gesang mit einer netten Melodie. Auch “Bravery” kann sich sehen lassen und wird für viel Freude bei den DJs der Clubs sorgen.

Letztlich funktioniert jeder Songs sehr gut, Tempovariationen bieten die nötige Abwechslung. Auf jeden Fall bietet das Album genau das was man von ASSEMBLAGE 23 erwartet, nicht weniger aber auch nicht mehr. Solider Future Pop, der sich immer gut hören lasst, allerdings auch immer irgendwie austauschbar ist, weil man Überraschungen vergebens sucht. (michi)