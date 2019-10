ARMORED DAWN

“Viking Zombie”

(Heavy/Power/Viking Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 18.10.2019

Label: Eigenproduktion

Webseite: Homepage / Facebook

Der Vorabsong “Ragnarok”, gleichzeitig auch Opener des dritten Albums der Brasilianer ARMORED DAWN, hatte mich neugierig auf die Band gemacht, die bislang an mir vorbeigegangen ist. Angekündigt als eine “Offenbarung des brasilianischen Viking Metals” ist das Ergebnis dann aber eher enttäuschend. Viking Metal ist das für meine Ohren nur am Rande und zumeist in den Lyrics beheimatet. An sich hört man soliden Heavy und Power Metal, zwar abwechslungsreich und melodisch im Songwriting, aber irgendwie ein bisschen zahnlos. Die Stücke hätten für meinen Geschmack deutlich mehr Power benötigt, um zu zünden. Der Opener “Ragnarok” gefällt mir weiterhin gut und ist durch seinen Mitsingrefrain ein eingängiger Track geworden, aber darüberhinaus habe ich auf “Viking Zombie” nichts spannendes zu hören bekommen. (eller)