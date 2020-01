ARISES

“System”

(Melodic Thrash Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 06.09.2019

Label: Feel The Voice/SAOL

Webseite: Homepage, Facebook, Youtube

ARISES entstand letztes Jahr aus der Asche der kroatischen Rock-/Metalband Rising Dream.

In gleicher Besetzung hat man sich jetzt für ein anderes Genre entschieden.

Modernen melodischen Thrash Metal mit catchy Refrains die mit Cleangesang aufwarten.

Die harschen Vocals in den Strophen, die mit leichtem Verzerrer belegt sind gefallen mir durchaus und auch der Sound in den Strophen gefällt mir, nicht uneingeschränkt, aber doch.

Was dann in den Refrains abgeht, macht den Rest der Scheibe für mich leider unbrauchbar.

Die Melodien der Leadgitarre klingen leider wie ein Keyboard und alle Härte von vorher geht flöten.

Sorry Jungs, es gibt bestimmt ein nicht zu kleines Publikum für eure Scheibe, aber ich gehöre definitiv nicht dazu.

Hört euch die Songs unten in den Videos am besten selber an.

(hendrik)