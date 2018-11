AHNENKULT

“Als das Licht verging”

(Pagan Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 26.10.2018

Label: Einheit Produktionen

Webseite: Facebook

AHNENKULT wurde 2010 in Freiburg gegründet und nach zwei EPs legen sie nun ihr Debütwerk vor. Zu hören gibt es deutschen Pagan Metal, der mich manchmal an alte RIGER Alben erinnert, mich aber nicht so in seinen Bann ziehen kann. Zwar hat zum Beispiel “Vinland” eine recht hypnotische und dabei einprägsame Melodie, insgesamt rauschen die Songs aber eher so durch. Selten sind echt Hinhörer für mich dabei, die einen aus der Lethargie beim Hören reißen. Gesanglich machen AHNENKULT allerdings eine gute Figur, das passt sehr gut zur Musik und ist auch abwechslungsreich gestaltet. Für ein Debüt ist die Scheibe okay, aber ansonsten fehlt mir einfach der Kick, den andere deutsche Bands des Genres hinterlassen haben. (eller)