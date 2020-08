AGES

“Uncrown”

(Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 2020

Label: Black Lodge / Rough Trade”

Webseite: Facebook / Bandcamp

2011 gründete sich AGES in Schweden und mit “Uncrown” erscheint nun das zweite Album der Band, die sich dem Melodic Black Metal verschrieben hat. Die Musik lebt zudem auch von seiner bedrohlich bis erhaben wirkenden Atmosphäre und auch ein melancholischer Aspekt wohnt dem Ganzen inne. Gleich die ersten beiden Tracks wissen zu überzeugen und machen Bock auf mehr mit ihrem typisch “sägenden”, schwedischen Sound. Vor allem “Illicit State” weiß dabei durch Viking Einflüsse zu gefallen, die ich auf dem Album noch an der ein oder anderen Stelle für mich heraushöre.

Was AGES sehr gut schaffen, ist, dass jeder Song seine kleinen Eigenarten hat, die in von den anderen unterscheiden. So wird das Album abwechslungsreich und bleibt interessant, auch wenn die Melodien nicht immer gleich zünden. Für Melodic Black Metal Fans lohnt sich auf jeden Fall das Reinhören. (eller)