AESTHETIC PERFECTION “Cellar Sessions” (Industrial Pop)

AESTHETIC PERFECTION

“Cellar Sessions” Single

(Industrial Pop)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 12/2020

Webseite

Mit „Cellar Sessions“ haben AESTHETIC PERFECTION drei neue Songs herausgebracht welche die extravagante Alleinstellung dieses Projektes abermals aufzeigen. Die drei Stücke sind allesamt eher als düstere Industrial Pop Balladen einzustufen und überzeugen durch eine atemberaubende Atmosphäre. Besonders der unglaublich extravagante Gesang von Daniel Graves ist am Auffälligsten. „Dead Night“; „Gods & Monsters“ und „When The Party Is Over“ heißen die drei Stücke die sich zum Dauer-Repeat aufzwängen. Vor allem „Gods & Monsters“ ist ein Mega Hit der eindringlicher kaum sein könnte. Nach dem geilen Album „Into The Black“ das nächste starke Zeichen von Daniel Graves welches uns in diesen schwierigen Zeiten zeigt wie wichtig Musik ist und aus uns derzeit doch so sehr fehlt. (michi)