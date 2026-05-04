HEL

„The Serpents Call“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 15.04.2026

Label: Blutmondsphaeren

Webseite: Bandcamp / Facebook

Mit “The Serpents Call” von HEL habe ich grad ein absolutes Schmankerl vorliegen, das ich besprechen soll. Die Band hat 2013 die Demo „Into The Abyss“ und 2015 die EP „Tempter“ veröffentlicht. Beides wurde bisher nicht auf Vinyl veröffentlicht und jetzt gibt es die beiden Veröffentlichungen zusammen auf einer 12“, großartig.

Die Band war mir persönlich vorher nicht bekannt, aber das sich zum Glück jetzt geändert.

Die Zusammenarbeit mit Blutmondssphaeren 11 Jahre nach der EP, ohne das eine Veröffentlichung vorher mit Blutmondsphären oder dem Mutterlabel Schattenkult Produktionen etwas zu tun hatte, kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass Schlagzeuger N. bei Thromos aktiv ist, die auf beiden Labels veröffentlichen. Ich gehe zumindest davon aus.

Die 180g Heavy Vinyl kommt in einer matten Hülle, die auch innen schwarz ist und zudem mit einem großen Inlet bestückt ist, welches ein paar Infos zu den beiden Veröffentlichungen aufwartet.

Auf dem schwarzen Cover sind lediglich Schriftzug der Band und der Titel der Veröffentlichung abgebildet.

Die Songs von „Into The Abyss“ gefallen mir sehr gut, wobei ich „Circle Of Chaos“ hervorheben möchte, dessen Strophe mich positiv an Watain erinnert. Geiler Track! Soundtechnisch ist die Aufnahme schön räudig geraten und passt zur Musik.

Im direkten Vergleich dazu gefällt mir der Sound auf Seite B dann doch noch besser. Vor allem beim Titeltrack von „Tempter“ zündet das gut. Und bei „Necromatic Nightmare“ fällt mir die Snare in den „langsameren“ Parts sehr positiv auf. Auch das Solo im gleichen Track geht gut in mein Ohr!

Ich bin Blutmondsphaeren wirklich dankbar, dass mir dieses schöne Stück Vinyl zur Verfügung gestellt wurde. Mir gefällt die Platte wirklich sehr gut und ich habe das Gefühl ein kleines Stück deutscher Black Metal Underground Geschichte in der Hand zu halten! (hendrik)