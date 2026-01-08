Domenico’s Recap 2025

Einen wunderschönen guten Abend. Das Jahr 2025 ist vorbei und es wird Zeit, die Highlights des Jahres in einem separaten Artikel zu würdigen.

Zu aller erst möchte ich mich herzlich bedanken, bei all denjenigen, die mit mir auf den verschiedenen Veranstaltungen waren, mir grandiose Musik empfohlen haben und meine Artikel gelesen haben. Ohne euch wäre das alles nicht das gleiche.

Hier ist erstmal eine Liste voller grandiosen Alben, die 2025 erschienen sind.

GRIMA – Nightside

HAVUKRUUNU – Tavastland

OFERMOD – Drakosophia

BLACKBRAID – Blackbraid III

SAOR – Amidst the ruins

ACHERONTAS – Nekyia

SARGEIST – Flame within flame

AUSTERE – The sillnes of dissolution

BLOOD RED THRONE – Siltskin

CRYPTOPSY – An Insatiable violence

RIVERS OF NIHIL – Rivers of nihil

BENEDICTION – Ravage of empires

SEPULCHRAL – Beneath the schroud

KALMANKANTAJA – Musta Aurinko

LUCIFER’S CHILD – The illuminant

Herausragende Auftritte haben auch nicht gefehlt, hier eine Liste der Veranstaltungen, die niemals in Vergessenheit geraten werden:

14.02: Cattle Decapitation, Shadow of intent, Revocaton und Vulvodynia in Hannover

04.04: Benediction, Jungle Rot und Master in Hamburg

02.05: Venom, Krsiun, Hate und Ater in Hamburg

28.05: Decapitated, Cryptopsy, Warbringer und Carnation in Hamburg

01.06: Incantation in Hamburg

21.06: Sextrash, Sodomizer und Iron feast in Hamburg

03.07 – 05.07: Under the black sun Festival

07.08 – 09.08: Party.San Metal Opein Air

11.08: Suffocation, Warbringer, To the grave und Skeletal remains in Hannover

25.08: Visceral disgorge, Viscral und 9 Dead in Wolfsburg

12.09: Asphyx, Keitzer und Wilt in Bad Oeynhausen

25.09: Waldgeflüster, Frantic disruption und Neophobic in Hannover

05.10: Testament, Obituary, Destruction und Nervosa in Hannover

27.10: Afsky in Hannover

04.11: Troops of doom, Hemlock und Catbreath in Hamburg

07.11: Sundrowned, Bizzarrekult und Glimt in Oslo

13.11: Narcotic Wasteland und Confess in Oslo

05.12 – 06.12 De Mortem et Diabolum in Berlin

19.12 – 20.12 Black Hole Fest in Leipzig

Nun bleibt nichts weiteres übrig als auf ein weiteres Jahr voller grandiosen Alben und Veranstaltungen zu hoffen, wovon ich selbstverständlich auf diese Websiteberichten werde.

Stay tuned & stay Metal

Domenico