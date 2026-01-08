Domenico’s Recap 2025

Einen wunderschönen guten Abend. Das Jahr 2025 ist vorbei und es wird Zeit, die Highlights des Jahres in einem separaten Artikel zu würdigen.
Zu aller erst möchte ich mich herzlich bedanken, bei all denjenigen, die mit mir auf den verschiedenen Veranstaltungen waren, mir grandiose Musik empfohlen haben und meine Artikel gelesen haben. Ohne euch wäre das alles nicht das gleiche.
Hier ist erstmal eine Liste voller grandiosen Alben, die 2025 erschienen sind.
GRIMA – Nightside
HAVUKRUUNU – Tavastland
OFERMOD – Drakosophia
BLACKBRAID – Blackbraid III
SAOR – Amidst the ruins
ACHERONTAS – Nekyia
SARGEIST – Flame within flame
AUSTERE – The sillnes of dissolution
BLOOD RED THRONE – Siltskin
CRYPTOPSY – An Insatiable violence
RIVERS OF NIHIL – Rivers of nihil
BENEDICTION – Ravage of empires
SEPULCHRAL – Beneath the schroud
KALMANKANTAJA – Musta Aurinko
LUCIFER’S CHILD – The illuminant
Herausragende Auftritte haben auch nicht gefehlt, hier eine Liste der Veranstaltungen, die niemals in Vergessenheit geraten werden:
14.02: Cattle Decapitation, Shadow of intent, Revocaton und Vulvodynia in Hannover
04.04: Benediction, Jungle Rot und Master in Hamburg
02.05: Venom, Krsiun, Hate und Ater in Hamburg
28.05: Decapitated, Cryptopsy, Warbringer und Carnation in Hamburg
01.06: Incantation in Hamburg
21.06: Sextrash, Sodomizer und Iron feast in Hamburg
03.07 – 05.07: Under the black sun Festival
07.08 – 09.08: Party.San Metal Opein Air
11.08: Suffocation, Warbringer, To the grave und Skeletal remains in Hannover
25.08: Visceral disgorge, Viscral und 9 Dead in Wolfsburg
12.09: Asphyx, Keitzer und Wilt in Bad Oeynhausen
25.09: Waldgeflüster, Frantic disruption und Neophobic in Hannover
05.10: Testament, Obituary, Destruction und Nervosa in Hannover
27.10: Afsky in Hannover
04.11: Troops of doom, Hemlock und Catbreath in Hamburg
07.11: Sundrowned, Bizzarrekult und Glimt in Oslo
13.11: Narcotic Wasteland und Confess in Oslo
05.12 – 06.12 De Mortem et Diabolum in Berlin
19.12 – 20.12 Black Hole Fest in Leipzig
Nun bleibt nichts weiteres übrig als auf ein weiteres Jahr voller grandiosen Alben und Veranstaltungen zu hoffen, wovon ich selbstverständlich auf diese Websiteberichten werde.
Stay tuned & stay Metal
Domenico