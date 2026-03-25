CULT OF THE MOON „Lunar Eclipse“ (Melodic Black Metal)

CULT OF THE MOON

„Lunar Eclipse“

(Melodic Black Meta)

Wertung: Gut

VÖ: 23.01.2026

Label: Eigenproduktion

Webseite: Instagram / Facebook / Bandcamp

CULT OF THE MOON ist eine internationale Melodic Black Metal Band mit Mitgliedern aus Israel, Indien und den USA, die sich von düsteren Stimmungen, Mondbildern und einem Gleichgewicht zwischen Aggression und Melodie inspirieren lässt. „Lunar Eclipse“ ist ihr erstes Album in voller Länge und verkörpert sowohl musikalisch als auch konzeptionell ihre Vision.

Die neun Tracks sind sehr melodisch, viele davon mit Ohrwurmcharakter, bei mittlerem bis schnellem Tempo. Zum musikalischen Gesamtbild gehören auch die heiser growligen Vocals sowie das Keyboard und viele Effekten/Geräuschen, die zur Atmosphäre beitragen. Kritiker könnten sagen, man findet auf dem Album zu einfache Strukturen, allerdings ist das Album aus meiner Sicht trotzdem nicht langweilig. Man kommt schnell rein und die Tracks bleiben trotzdem über einen längeren Zeitraum spannend.

Vor allem in der ersten Hälfte offenbaren CULT OF THE MOON ihr volles Potenzial. „Sun Offering“ und „Sheol“ sind richtig klasse Tracks und fräsen sich mit Wucht in die Gehirnwindungen. Auch im weiteren Verlauf haut die Band immer wieder gute und eingängige Melodielinien raus und kann zudem immer wieder eine sehr düstere Atmosphäre erzeugen. Wenn auch die Songs in der zweiten Hälfte des Album nicht immer voll gezündet haben, insgesamt ist das Album für ein Debüt wirklich sehr gelungen. Anhören könnt ihr es euch kostenlos bei YouTube oder Spotify, ich habe schon etliche Durchläufe hinter mir und es wird weitere geben. (eller)