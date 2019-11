ZEIT

“Drangsal”

(Black Metal/Sludge)

Wertung: Geht so

VÖ: 30.08.2019

Label: Eigenproduktion

Webseite: Facebook, Bandcamp, Youtube

Bis jetzt konnten die Leipziger ZEIT mit ihrem Album „Drangsal“ nicht wirklich viele Loorbeeren sammeln und leider kann ich auch nicht wirklich viele dazugeben.

Was mir direkt sehr positiv auffällt ist die echt gut gemachte Verpackung.

Festes schwarzes gefaltetes Papier ergibt die Hülle, ist entsprechend eingeschnitten, damit man es ordentlich verschließen kann. Und das Bandlogo wurde eingestanzt.

Ein großes gefaltetes Papier mit einerseits dem Cover und andererseits den Texten, mit denen ich leider nicht viel anfangen kann.

Und eine CD in komplett schwarz, vorne und hinten.

Das ist schon wirklich gut gemacht, aber bei einem Tonträger natürlich nicht alles. Auf die Musik kommt es an, und da hapert es leider für meinen Geschmack.

der Sound ist zu schwach um etwas bei mir zu bewegen.

Becken des Schlagzeugs zu leise, den Gitarren fehlt Druck, der Gesang ist auch wenig zu mächtig. Na ja, ist ja alles Geschmackssache. Am besten hört ihr unten in die Videos selber mal rein. Mich packt es nicht, aber die Verpackung ist echt geil!

(hendrik)